"Бывало, я приходил к нему с сообщением о той или иной террористической акции, – говорил помощник премьера по военным вопросам Иоав Галант. – И видел, как разрывалось его сердце. Он переживал личную боль от каждого такого случая. Каждого ребенка, женщину, или мужчину в Израиле, которых убивали в автобусе или торговом центре, он воспринимал как своих родственников, членов своей семьи".

"Он излучал уверенность в том, что мы победим в этой войне, войне против террора, – продолжал Галант. – Как говорил Наполеон, не римские легионы перешли Рубикон – Юлий Цезарь перешел Рубикон. Шарон был лидером, и вел вперед в войне с террором".

После печального эпизода, когда Шарон был вынужден уйти с поста министра обороны в начале 1980-х годов, он начал сомневаться в возможностях Армии обороны, заявляя, что "она за многие годы растеряла былую мощь". Он не доверял военным, возможно потому, что вспоминал, как лгал политикам, будучи военным, и как обманывал своих начальников, чтобы они разрешили ему проводить операции. Теперь, став премьер-министром, он чувствовал, что верховное командование страны боится неудач, и поэтому "был уверен, что старшие офицеры обманывают его, чтобы не нести ответственности за свои действия", говорил Галант.

...Премьер-министр ударил кулаком по столу. "Он решил, что системы вооружений, “дремавшие” на складах в ожидании полномасштабной войны, которая все не начиналась, должны вместо этого использоваться против сегодняшнего врага", – говорил Иоав Галант.

Результатом всего этого явился "синтез разведсведений", сказал Моше Яалон. И это было "нечто неизмеримо большее, чем простое объединение материалов. Сосредоточение представителей разных спецслужб за одним столом в Военно-ситуационном центре явилось катализатором накопления все большего объема разведданных.

"Нахождение цели на полке" было техническим термином, обозначавшим период времени от установки конкретного объекта до взятия его на прицел. Этот период становился все короче – он никогда не превышал двух часов, а иногда длился всего несколько минут. Только быстрая передача разведсведений могла обеспечить успешное уничтожение быстро передвигающихся целей.

За пределами ВСЦ система антитеррористических "целевых" убийств включала в себя сотни участников: оперативных работников, ведущих конкретные дела, системных аналитиков, солдат сухопутных войск в специальном камуфляже, осуществляющих наблюдение за местностью, операторов дронов-убийц, переводчиков, экспертов-взрывников и снайперов.

"Все дело – в масштабах деятельности", подразумевая под этим, что использование современных технологий создало совершенно новую реальность. Сосредоточение в единую систему всех разведывательных структур, поддерживаемое лучшими коммуникационными и компьютерными системами в мире в совокупности с новейшими достижениями в сфере вооружений, на порядок увеличило число операций по уничтожению врагов, которые система могла осуществлять одновременно".

Ронен Бергман, из книги "Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций".

Ключевым фактором успеха Израиля является выбор народом Израиля на руководящие посты политиков, готовых и умеющих защищать свободу и независимость своей страны. Шарон добился выдающихся успехов как полководец - именно он переломил ход битвы за Синай в октябре 73-го, окружив две египетских армии, и именно он добился выдающегося успеха как премьер-министр в в ассиметричной войне с террором.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.