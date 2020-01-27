Котів більше, ніж людей: у мережі показали, на що Асад з Путіним перетворили місто в Сирії

У мережі показали місто Кафранбель у сирійській провінції Ідліб, яка єдина з усіх залишилася під контролем противників президента Башара Асада, підтримуваного лідером Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про важкі часи для населеного пункту йдеться в матеріалі BBC News Ukraine (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Раніше в населеному пункті проживало понад 40 000 осіб, але зараз залишилося менше сотні. При цьому котів нарахували більше тисячі.

Кафранбель: у Сирії показали місто після атак Асада і Путіна BBC News Ukraine

Кафранбель: у Сирії показали місто після атак Асада і Путіна BBC News Ukraine

"Із Кафранбеля майже всі поїхали, тепер тут дуже мало людей. А котам треба, щоб хтось їх доглядав, годував і напував. Тому вони знайшли притулок у будинках тих небагатьох, хто залишився. У кожному будинку зараз по п'ятнадцять кішок, а часом навіть більше", – розповів місцевий житель.

За його словами, сили президента Башара Асада наближаються до Кафранбелю. Найімовірніше, що містечко скоро захоплять.

Кафранбель: у Сирії показали місто після атак Асада і Путіна BBC News Ukraine

Кафранбель: у Сирії показали місто після атак Асада і Путіна BBC News Ukraine

Кафранбель: у Сирії показали місто після атак Асада і Путіна BBC News Ukraine

Кафранбель: у Сирії показали місто після атак Асада і Путіна BBC News Ukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сирії місцеве населення закидало пляшками з вибуховою сумішшю війська Росії.

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