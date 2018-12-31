1. Для Украины год ознаменовался победой над российским "Газпромом" - в феврале Стокгольмский арбитраж постановил, что российский монополист должен заплатить "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов. Такую сумму вычислили по результатам двух судебных приговоров по газовому контракту 2009 года.

2. В Европейском парламенте объявили нынешнего победителя Премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Им стал украинский политзаключённый, крымский режиссёр Олег Сенцов. Это первый украинец, получивший премию Сахарова.

3. 3,5% рост экономики страны на пятом году войны с более сильным противником. Продолжение реформ в ряде направлений.

4. 30 марта более двадцати городов Украины получили 4G-интернет. Он быстрее своего предшественника примерно в десять раз. Новая технология способна за секунду "разгоняться" до гигабита, а 3G - только до десяти мегабит.

5. В апреле стартовала массовая кампания по поиску семейного врача. Украинцы начали подписывать декларации с медиками, которые в дальнейшем будут постоянно наблюдать за их здоровьем. Это - очередной этап медицинской реформы в нашей стране.

6. 30 апреля объявлено о конце АТО, её заменила Операция объединённых сил. С началом ООС изменилась структура руководства украинского войска - стратегическое руководство в зоне боевых действий полностью перешло к военным, координирует действия украинских сил вновь Объединённый оперативный штаб, а военные получили расширенные полномочия.

7. В этом году украинская армия получила американские противотанковые ракетные комплексы Javelin - 37 пусковых установок и 210 противотанковых ракет, а также тренировочные комплексы. Их общая стоимость - 47000000 долларов.

8. В конце весны украинскому обществу пришлось испытать на себе весь спектр эмоций - от ощущения гнетущего поражения к осознанию настоящей победы. А всё из-за знакового и последовательного критика путинского режима Аркадия Бабченко, который, перебравшись из России в Украину, якобы был 29 мая убит в киевской квартире, где он жил вместе с семьей. Как оказалось, эта инсценировка была спецоперацией Службы безопасности Украины.

9. Утверждение целого ряда решений международных организаций с осуждением агрессии РФ.

10. Осенью этого года отправился в первый рейс поезд по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который известен как поезд "четырёх столиц" (№32/31).

11. Украина прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Закон вступил в силу 12 декабря, а с 1 апреля 2019 Договор окончательно потеряет силу.

12. Украина наконец получила Единую поместную православную церковь, а Вселенский патриархат подтвердил, что Томос о предоставлении Украинской церкви автокефалии она получит в Свят вечер - 6 января 2019. Об этом объявил президент Украины Пётр Порошенко: "Ровно сто лет назад власти независимой Украины - сначала Скоропадский, потом Петлюра, впервые поставили на повестку дня вопрос об автокефалии для Украинской церкви, в декабре 1918 года. За эту независимость боролись несколько поколений украинцев. За автокефалию и независимость украинской церкви расстреливали, высылали в Сибирь, объявляли анафему. История всё и всех расставила по своим местам. И произошло это именно вчера, 15 декабря 2018, когда основали автокефальную Православную церковь Украины".

Таким был уходящий год для Украины. Чего в нём было больше - позитива или негатива - решать каждому для себя. Лично я уверен, что эта дюжина украинских побед - далеко не весь список. Надеемся, что следующий год будет лучше и успешнее. И станет, наконец, годом окончания войны.

С Наступающим, дорогие друзья!