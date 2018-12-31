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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
ЖурналістВсі статті автора

Главные победы Украины в уходящем 2018 году

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1. Для Украины год ознаменовался победой над российским "Газпромом" - в феврале Стокгольмский арбитраж постановил, что российский монополист должен заплатить "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов. Такую сумму вычислили по результатам двух судебных приговоров по газовому контракту 2009 года.

2. В Европейском парламенте объявили нынешнего победителя Премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова. Им стал украинский политзаключённый, крымский режиссёр Олег Сенцов. Это первый украинец, получивший премию Сахарова.

3. 3,5% рост экономики страны на пятом году войны с более сильным противником. Продолжение реформ в ряде направлений.

4. 30 марта более двадцати городов Украины получили 4G-интернет. Он быстрее своего предшественника примерно в десять раз. Новая технология способна за секунду "разгоняться" до гигабита, а 3G - только до десяти мегабит.

5. В апреле стартовала массовая кампания по поиску семейного врача. Украинцы начали подписывать декларации с медиками, которые в дальнейшем будут постоянно наблюдать за их здоровьем. Это - очередной этап медицинской реформы в нашей стране.

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6. 30 апреля объявлено о конце АТО, её заменила Операция объединённых сил. С началом ООС изменилась структура руководства украинского войска - стратегическое руководство в зоне боевых действий полностью перешло к военным, координирует действия украинских сил вновь Объединённый оперативный штаб, а военные получили расширенные полномочия.

7. В этом году украинская армия получила американские противотанковые ракетные комплексы Javelin - 37 пусковых установок и 210 противотанковых ракет, а также тренировочные комплексы. Их общая стоимость - 47000000 долларов.

8. В конце весны украинскому обществу пришлось испытать на себе весь спектр эмоций - от ощущения гнетущего поражения к осознанию настоящей победы. А всё из-за знакового и последовательного критика путинского режима Аркадия Бабченко, который, перебравшись из России в Украину, якобы был 29 мая убит в киевской квартире, где он жил вместе с семьей. Как оказалось, эта инсценировка была спецоперацией Службы безопасности Украины.

9. Утверждение целого ряда решений международных организаций с осуждением агрессии РФ.

10. Осенью этого года отправился в первый рейс поезд по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который известен как поезд "четырёх столиц" (№32/31).

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11. Украина прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Закон вступил в силу 12 декабря, а с 1 апреля 2019 Договор окончательно потеряет силу.

12. Украина наконец получила Единую поместную православную церковь, а Вселенский патриархат подтвердил, что Томос о предоставлении Украинской церкви автокефалии она получит в Свят вечер - 6 января 2019. Об этом объявил президент Украины Пётр Порошенко: "Ровно сто лет назад власти независимой Украины - сначала Скоропадский, потом Петлюра, впервые поставили на повестку дня вопрос об автокефалии для Украинской церкви, в декабре 1918 года. За эту независимость боролись несколько поколений украинцев. За автокефалию и независимость украинской церкви расстреливали, высылали в Сибирь, объявляли анафему. История всё и всех расставила по своим местам. И произошло это именно вчера, 15 декабря 2018, когда основали автокефальную Православную церковь Украины".

Таким был уходящий год для Украины. Чего в нём было больше - позитива или негатива - решать каждому для себя. Лично я уверен, что эта дюжина украинских побед - далеко не весь список. Надеемся, что следующий год будет лучше и успешнее. И станет, наконец, годом окончания войны.

С Наступающим, дорогие друзья!

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Теми
Реформи в УкраїніНовий рікРіздво і Новий Рік
Особа
Петро Порошенко
Місце
Білорусь
Тег
медреформа
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Носенко
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lazar galka
lazar galka
Темы интервью украинской националистки коснулся и старейший еженедельник Myśl Polska. В статье этого издания публицист Адам Смех прокомментировал желание «необандеровцев» натравить поляков на Россию: «Эта современная, крайне антикоммунистическая и антисоветская Украина, не моргнув глазом, считает своими земли, полученные, как ни крути, благодаря Сталину от Польши, Венгрии, Чехословакии (Словакии) и Румынии, а польский Львов считает оккупированным Польшей в течение 600 лет, не говоря уже о культе самых кровавых преступников из ОУН-УПА и воспитании на этом культе нынешней украинской молодежи. Это для такой Украины, по мнению наглой г-жи Забужко, мы должны все бросить и идти в поход на Москву. Это чистейшая паранойя».
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lazar galka
lazar galka
Журналист Михал Милош в статье издания wSensie.pl назвал высказывание Забужко «самым глупым на этой неделе». «Украина. Страна бедности, нищеты, коррупции, дегенерации, страна убийц из ОУН-УПА (запрещена в РФ) и сотен памятников Бандере - никто не хочет признавать вашу лживую постбандеровскую национальную идентичность, основанную на убийцах, совершивших геноцид. Потому что других национальных героев у вас нет. И существуете только до тех пор, пока теплится конфликт с Россией. Поэтому сами его не гасите. А если вам так плохо, то соберите миллионы украинцев со всей Европы, но главное - те три миллиона из Польши, и пусть они как добровольцы отобьют Донбасс, Крым и пройдут по дну Азовского моря, которое перед вами как перед народом особо избранным обязательно расступится. А Вы, товарищ Забужко, тоже можете отправиться на Восток, хотя бы в качестве санитарки», - резюмировал журналист.
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Брук Сэм
Брук Сэм
Если это победы, то что тогда поражения)))
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