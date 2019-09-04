"Йдете шляхом Росії!" Соловйов налякав Україну новими війнами

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов загрозливо заявив, що незабаром, крім Донбасу, війна нібито охопить ще кілька регіонів України.

Він наголосив, що ситуація, на його думку, розвиватиметься як у Росії 90-х років. Нахабними "прогнозами" рупор злочинного путінського режиму вибухнув у ефірі своєї програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Ви йдете шляхом Росії 90-х. У вас спалахне вже не на Донбасі, а в іншому місці. Ви зараз довели до зубожіння низку областей, забравши у них "контрабас". А там серйозні люди із серйозною зброєю. І вони скажуть: "А навіщо нам така Україна?". І ви будете боротися вже з ними. Забудьте про Донбас! У вас інші війни будуть на території!" – єхидно висловився пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Соловйов пригрозив масованим вторгненням російської армії на Донбас. Гість його студії, зі свого боку, взагалі заявив, що все це буде супроводжуватися авіабомбардуваннями.

Також пропагандист заявив, що Росія має застосувати до України такий самий підхід, як до Сирії, щоб змусити її припинити війну на Донбасі.

Нагадаємо, Соловйов назвав вторгнення Росії в Україну і втручання держави-агресора у її внутрішні справи вимушеним заходом. Він обурився тим, що українці постійно обирають лідером того, хто не підходить Кремлю.

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