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4 вересня • оновлено в 12:06
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"Йдете шляхом Росії!" Соловйов налякав Україну новими війнами

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Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов загрозливо заявив, що незабаром, крім Донбасу, війна нібито охопить ще кілька регіонів України.

Він наголосив, що ситуація, на його думку, розвиватиметься як у Росії 90-х років. Нахабними "прогнозами" рупор злочинного путінського режиму вибухнув у ефірі своєї програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Ви йдете шляхом Росії 90-х. У вас спалахне вже не на Донбасі, а в іншому місці. Ви зараз довели до зубожіння низку областей, забравши у них "контрабас". А там серйозні люди із серйозною зброєю. І вони скажуть: "А навіщо нам така Україна?". І ви будете боротися вже з ними. Забудьте про Донбас! У вас інші війни будуть на території!" – єхидно висловився пропагандист.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина готова к войне с россией и росийскими выплядками-окупантами! война до полной победы! росия проиграла войну в Украине-военные эксперты всего мира!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кожедуб ruslan, полная победа это всю россию захватить, это имеешь ввиду?)
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Tr Svit
Tr Svit
Россияне,да отправьте его повоеапть хотя бы за историческую Родину Израиль,что бы оно хотябы автомат в ручках подержал, а то все только прогнозирует и желает новых войн,"оракул"хренов.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Tr Svit, вот тут согласен.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
йолоп
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