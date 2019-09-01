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Ізраїль завдав удару по території Лівану: що сталося

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Безпілотники Ізраїлю 1 вересня скинули запальні бомби на території Лівану в прикордонному районі Ар Дов, повідомляє ліванський телеканал "Аль-Манар".

Повідомляється, що військові Ізраїлю також відкрили вогонь по ліванських позиціях в Аль-Рус і Кфар Шубі.

Ізраїль підтвердив, що пожежі на ліванській території "спалахнули в результаті оперативних заходів, що проводилися силами ЦАХАЛ у цьому районі". ЦАХАЛ знищила кілька спостережних пунктів "Хізбалли" неподалік від кордону з Ізраїлем (в районі Ар Дов), повідомляє Telegram-канал "Дежурный по Израилю".

"За повідомленнями ЗМІ, Ізраїль атакував цілі на ліванській території. Найімовірніше, артилерія. Стрингери пишуть про вертольоти в повітрі. На місці розриву снарядів почалася пожежа... Уздовж північного кордону розгортається військова техніка, деякі дороги перекриті", - пише "Дежурный по Израилю".

Ізраїль завдав удару по території Лівану: що сталося

t.me/israeltoday

Ізраїль завдав удару по території Лівану: що сталося

t.me/israeltoday

Ізраїль завдав удару по території Лівану: що сталося

t.me/israeltoday

Новини
Дружина Нетаньягу оскандалилася з хлібом в Україні: з'явилася реакція Зеленського і прем'єра Ізраїлю

У неділю, 1 вересня, в небі над північними районами Ізраїлю спостерігається рух літаків і вертольотів ЦАХАЛу. Зокрема, помічені винищувачі, літаки-дозаправників, безпілотні літаки і вертольоти. В районі Ар Дов можна спостерігати сильне задимлення, пише видання Newsru.co.il.

Напередодні ізраїльські військові заявили, що відправили додаткові сили для розгортання в районі, що межує з Ліваном, через напруженість, яку створює шиїтське угрупування "Хізбалла".

Відносини між країнами різко погіршилися після того, як Бейрут звинуватив Тель-Авів в атаці безпілотників на офіс "Хізбалли" в ліванській столиці, в результаті чого кілька людей постраждали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Палестина завдала нового ракетного удару по Ізраїлю.

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Місце
Ізраїль
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