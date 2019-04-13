Ізраїль завдав ракетних ударів по Сирії: опубліковано відео перехоплення

Військова авіація Ізраїлю завдала ракетних ударів з повітряного простору Лівії по сирійській провінції Хама.
Як повідомляє агентство SANA, сили сирійської ППО у місті Масьяф відбили удар близько 02:30 за місцевим часом. Перехоплення ізраїльських ракет ППО Сирії потрапило на відео (щоб переглянути, поскролльте сторінку).
У Сирії заявили, що в результаті атаки постраждали троє місцевих військовослужбовців, також було пошкоджено декілька будівель.
Ілюстрація
Ізраїль поки не прокоментував цю інформацію.
Syrian Air Defense shutting down one of the "Israeli" air missiles over #Mussyaf in #Hama CS. #Syria #SAA #SyrianArmy #SyrianArabArmy pic.twitter.com/eOlwDYCUjU- Sohayb Masri (@ Sohayb_Masri1) 13 квітня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль вразив близько 100 цілей у секторі Газа після того, як той зробив обстріл Тель-Авіва.
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