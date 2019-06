Ізраїль завдав потужного удару у відповідь по сектору Гази: фото і відео

Військово-повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали удару по підземній інфраструктурі бойовиків ХАМАСу в південній частині сектора Гази.

Так, атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл ізраїльської території, повідомляє NEWSru.co.il із посиланням на прес-службу ЦАХАЛу. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Перед цим, приблизно опівночі у населених пунктах регіональної ради Ешколь спрацювали сирени системи раннього попередження про ракетний обстріл "Цева Адом".

Через деякий час армійська прес-служба повідомила, що терористи випустили із сектора Гази по території Ізраїлю одну ракету, яка була збита системою ПРО "Залізний купол".

Now Israeli warplanes and drones at the sky of Gaza #Gaza #GazaUnderAttack pic.twitter.com/UyF4Ms6Vd2