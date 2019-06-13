Ізраїль завдав потужного удару у відповідь по сектору Гази: фото і відео

Військово-повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали удару по підземній інфраструктурі бойовиків ХАМАСу в південній частині сектора Гази.

Так, атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл ізраїльської території, повідомляє NEWSru.co.il із посиланням на прес-службу ЦАХАЛу. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Перед цим, приблизно опівночі у населених пунктах регіональної ради Ешколь спрацювали сирени системи раннього попередження про ракетний обстріл "Цева Адом".

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NEWSru.co.il

Через деякий час армійська прес-служба повідомила, що терористи випустили із сектора Гази по території Ізраїлю одну ракету, яка була збита системою ПРО "Залізний купол".

NEWSru.co.il

NEWSru.co.il

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля прикордонної зони відбулося не менше восьми пожеж, які стали результатами підпалів за допомогою "вогняних куль". Крім того, на території Ешколя вибухнули три вибухових пристрої, доставлені із сектора Гази зв'язками повітряних куль.

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