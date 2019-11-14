Ізраїль уклав угоду із сектором Гази: у чому суть

Ізраїль домовився про припинення вогню з палестинським угрупуванням "Ісламський джихад".

Як передає AFP з посиланням на єгипетського високопосадовця, дана угода стала можливою завдяки зусиллям Єгипту. Перемир'я набуло чинності о 05:30 за місцевим часом (збігається з київським).

Угода передбачає, що палестинські угруповання повинні забезпечити відновлення спокою у Газі і підтримувати мирний характер демонстрацій.

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Ізраїль також має припинити бойові дії і "гарантувати припинення вогню" під час демонстрацій палестинців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ізраїльські військові в ніч на 12 листопада точково ліквідували одного з лідерів терористичної організації "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Ату. У відповідь на це бойовики випустили десятки ракет по Ізраїлю, включаючи центральні міста.

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