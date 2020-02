Увечері, 23 лютого, Армія Оборони Ізраїлю атакувала об'єкти, що належать терористичному угрупованню "Ісламський джихад" у Дамаску.

Відповідну інформацію оприлюднив офіційний представник пресслужби ЦАХАЛ, підтвердивши повідомлення SANA (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За даними сирійського агентства новин, обстріл проводився з Голанських висот. Інформація про постраждалих не надходила.

У ЦАХАЛ підтвердили, що удар було нанесено у відповідь на ракетний обстріл, здійснений "Ісламським джихадом" із сектора Газа. Зокрема, увечері по Ізраїлю було випущено 20 ракет, 10 з яких було перехоплено системою ПРО "Залізний купол".

У відповідь Армія Оборони Ізраїлю завдала ударів по десятках цілей на околиці Дамаска, що належать терористичному угрупованню. Зокрема, було вражено об'єкти, де виготовлялася зброя і компоненти для ракетного палива. Також в цих місцях проводилися курси технічної підготовки для терористів.

Ще ЦАХАЛ вдарив по цілях терористів у Газі: в Рафаху по підземних об'єктах, що використовуються для зберігання сировини на ракети; по штаб-квартирі "Ісламського джихаду" в Хан-Юнісі, де розміщено військову техніку і протитанкові ракети.

BREAKING: We just struck Islamic Jihad terror targets in both Syria & Gaza in response to rockets fired at Israeli civilians today.

All kind of air defence guns have been activated all over the capital and surroundings against #Israel air raids. pic.twitter.com/dblwbpZb9s