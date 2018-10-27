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Ізраїль потужно вдарив по сектору Газа у відповідь на ракети: фото і відео запеклих боїв

10.5тЧитати матеріал російською

У ніч на суботу, 27 жовтня, з сектора Газа по території Ізраїлю було випущено не менше 16 ракет. Ізраїльські військові у відповідь нанесли потужні удари.

Так, спочатку від палестинців прилетіли 14 ракет, вісім з яких були збиті системою захисту "Залізний купол". Через деякий час по Ізраїлю випустили ще дві ракети, повідомляє у своєму Twitter Армії оборони Ізраїлю. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, ВПС завдали ударів по 80 цілях у секторі Газа. "Десятки бойових літаків і вертольотів Армії оборони Ізраїлю атакували об'єкти терористичної організації ХАМАС у секторі Газа", - йдеться в повідомленні.

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Серед знищених цілей значаться п'ять військових об'єктів, два цехи з виготовлення зброї, тренувальна база, "тунель терористів" і протиповітряний спостережний пункт.

Ізраїль потужно вдарив по сектору Газа у відповідь на ракети: фото і відео запеклих боїв

Уражені ізраїльськими військовими цілі

Поранених і руйнувань поки немає, кільком жителям Сдероту потрібна була допомога медиків - у людей шок, пишуть "Новини Ізраїлю".

Палестинці повідомляють у соціальних мережах про потужний вибух, який сколихнув Газу.

Ізраїль потужно вдарив по сектору Газа у відповідь на ракети: фото і відео запеклих боїв
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Ізраїль потужно вдарив по сектору Газа у відповідь на ракети: фото і відео запеклих боїв
Ізраїль потужно вдарив по сектору Газа у відповідь на ракети: фото і відео запеклих боїв
Ізраїль потужно вдарив по сектору Газа у відповідь на ракети: фото і відео запеклих боїв
Ізраїль потужно вдарив по сектору Газа у відповідь на ракети: фото і відео запеклих боїв

Служба тилу заборонила в суботу проводити масові заходи у прикордонних районах: у закритих приміщеннях дозволені збори чисельністю до 500 осіб, на вулиці - не більше 100.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаударів по сектору Газа у відповідь на нічну атаку міста Беер-Шева.

Місце
Ізраїль
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