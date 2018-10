Ізраїль потужно вдарив по сектору Газа у відповідь на ракети: фото і відео запеклих боїв

У ніч на суботу, 27 жовтня, з сектора Газа по території Ізраїлю було випущено не менше 16 ракет. Ізраїльські військові у відповідь нанесли потужні удари.

Так, спочатку від палестинців прилетіли 14 ракет, вісім з яких були збиті системою захисту "Залізний купол". Через деякий час по Ізраїлю випустили ще дві ракети, повідомляє у своєму Twitter Армії оборони Ізраїлю. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, ВПС завдали ударів по 80 цілях у секторі Газа. "Десятки бойових літаків і вертольотів Армії оборони Ізраїлю атакували об'єкти терористичної організації ХАМАС у секторі Газа", - йдеться в повідомленні.

Новини У відповідь на обстріл Ізраїль жорстко вдарив по сектору Газа

Серед знищених цілей значаться п'ять військових об'єктів, два цехи з виготовлення зброї, тренувальна база, "тунель терористів" і протиповітряний спостережний пункт.

Уражені ізраїльськими військовими цілі

Поранених і руйнувань поки немає, кільком жителям Сдероту потрібна була допомога медиків - у людей шок, пишуть "Новини Ізраїлю".

Палестинці повідомляють у соціальних мережах про потужний вибух, який сколихнув Газу.

Служба тилу заборонила в суботу проводити масові заходи у прикордонних районах: у закритих приміщеннях дозволені збори чисельністю до 500 осіб, на вулиці - не більше 100.

RAW FOOTAGE: This is what it looks like when rockets are intercepted right above your home.

10-12 rockets were fired from #Gaza at #Israel , the Iron Dome aerial defense system intercepted several. pic.twitter.com/L1zx99R55c - Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 26 жовтня 2018 р

On the bottom right of the screen, the Iron Dome fires missiles to intercept rockets fired from #Gaza towards homes in #Israel . 8/14 rockets fired from Gaza were successfully intercepted by the soldiers operating the Iron Dome. pic.twitter.com/eX4usJyvnE - Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 26 жовтня 2018 р

It is midnight now. But it seems that the sun was shining before its time .. It is pictures of the continuous shelling of #Gaza . And the sound of the rockets hit us with panic and fear. #GazaUnderAttack now 😭 pic.twitter.com/BNKnWMclZ2 - Mustafa D. Batnain | Gaza ✌🇵🇸 (@mustafa_batnain) 26 жовтня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 жовтня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаударів по сектору Газа у відповідь на нічну атаку міста Беер-Шева.