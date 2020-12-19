Ізраїль оголосив всі країни 'червоною' зоною і почав вакцинацію від COVID-19

В Ізраїлі оголосили всі країни світу "червоною" зоною – по приїзду з них потрібно пройти двотижневий карантин або двічі отримати негативний тест на коронавірус. Також в країні почали вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє Newsru.co.il. Відзначається, що нові правила почнуть діяти з 20 грудня. Всі країни світу будуть вважатися "небезпечними з епідеміологічної точки зору".

По прильоту з них потрібно буде пройти двотижневу самоізоляцію. Скоротити її можна буде до десяти днів двома негативними тестами на коронавірус – відразу по прильоту і через дев'ять днів.

Також зазначається, що до 26 грудня особи, що прилітають з країн, що раніше перебували в "зеленій зоні", зможуть потрапити в країну без самоізоляції, як це і було до поновлення правил. Видання додало, що авіакомпанії висловили обурення оновленими нормами, вважаючи, що посилені заходи приведуть до значного зменшення кількості пасажирів.

Відзначимо, що прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху першим у країні зробив щеплення від коронавірусу. Він зробив це в прямому ефірі. Разом з ним вакцинувався і міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн. Трансляція велася на сторінці прем'єра у Facebook.

20 грудня в країні почнеться вакцинація від COVID-19. Спочатку вона буде проходити в невеликих обсягах, а масова почнеться відразу після Різдва, коли в країну прибуде велика партія вакцин Pfizer.

Нагадаємо: першою в Європі вакцинацію від коронавірусу препаратом від компаній Pfizer і BioNTech почала Великобританія – 8 грудня. А першою, хто отримала щеплення, стала 90-річна мешканка Ковентрі Маргарет Кінан. Вакцину в країні пріоритетно отримають медичні працівники і люди старші 80 років, потім – інші групи населення. При цьому вакцинація не є обов'язковою.

Україна може отримати перші поставки вакцини проти коронавірусу COVID-19 у середині або в кінці січня. Зараз держава веде роботу для вирішення цього питання в двох напрямках – в рамках механізму COVAX і через пряму закупівлю препаратів за кошти держбюджету, повідомив виконуючий обов'язки глави Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ряд європейських країн оголосив про карантин під час новорічних і різдвяних свят. Зокрема, локдаун буде введений в Італії і Польщі. Також Швеція має намір посилити обмеження. При цьому в Україні поки залишається анонсований на січень локдаун.