В іспанському місті Кампо-де-Кріптана 26 лютого влаштували карнавал на тему Голокосту, одні учасники якого вбралися у нацистську форму, а інші – в роби в'язнів концтаборів.

Ізраїльське посольство в Іспанії у Twitter назвало такий захід "мерзенним і огидним дійством", яке "насміхається над шістьма мільйонами євреїв, убитих нацистами" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Також захід засудив Музей Освенцима у себе у Twitter, назвавши його "вульгарним кітчем".

Учасники карнавалу пройшлися в костюмах, схожих на нацистську форму, в той час як на інших були надіті роби в'язнів концтаборів. Вони розмахували прапорами Ізраїлю.

Один з возів був оформлений у вигляді газової камери. У ході також брали участь діти, які йшли з жовтими зірками Давида.

Після того обурення з боку Ізраїлю, глава муніципалітету і організатори карнавалу принесли свої вибачення. Вони заявили, що хотіли донести масштаби трагедії, але засоби художнього вираження вибрали невірно, передає vesty.co.il.

