В іспанському місті Кампо-де-Кріптана 26 лютого влаштували карнавал на тему Голокосту, одні учасники якого вбралися у нацистську форму, а інші – в роби в'язнів концтаборів.
Ізраїльське посольство в Іспанії у Twitter назвало такий захід "мерзенним і огидним дійством", яке "насміхається над шістьма мільйонами євреїв, убитих нацистами" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).
Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту
Murado / Telegram
Також захід засудив Музей Освенцима у себе у Twitter, назвавши його "вульгарним кітчем".
Учасники карнавалу пройшлися в костюмах, схожих на нацистську форму, в той час як на інших були надіті роби в'язнів концтаборів. Вони розмахували прапорами Ізраїлю.
Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту
Murado / Telegram
Один з возів був оформлений у вигляді газової камери. У ході також брали участь діти, які йшли з жовтими зірками Давида.
Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту
Murado / Telegram
Після того обурення з боку Ізраїлю, глава муніципалітету і організатори карнавалу принесли свої вибачення. Вони заявили, що хотіли донести масштаби трагедії, але засоби художнього вираження вибрали невірно, передає vesty.co.il.
Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту
Murado / Telegram
Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту
Murado / Telegram
Condenamos la vil y repugnante representación banalizando el #Holocausto en el carnaval de Campo de Criptana, haciendo burla de los seis millones de judíos asesinados por los nazis.— Embajada de Israel 🇮🇱 (@IsraelinSpain) February 25, 2020
¡Los países europeos deben combatir activamente el #antisemitismo!https://t.co/9UZwU5UyF8
Hard to describe: memory upside-down, far beyond vulgar kitsch, without any relevance, without reflection & respect.— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 25, 2020
Difícil de describir: desmemoria traspasando la frontera de la vulgaridad y lo kitsch. Sin ningún tipo de relevancia, reflexión ni respeto. https://t.co/Zfy8z0eH1B
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський віддав місця української делегації на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію. Але ізраїльська сторона заявила, що так не варто було робити.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Голокост" на сайті "OBOZREVATEL".