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27 лютого • оновлено в 01:55
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Ізраїль обурив іспанський карнавал на тему Голокосту. Фото і відео

1.4т
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В іспанському місті Кампо-де-Кріптана 26 лютого влаштували карнавал на тему Голокосту, одні учасники якого вбралися у нацистську форму, а інші – в роби в'язнів концтаборів.

Ізраїльське посольство в Іспанії у Twitter назвало такий захід "мерзенним і огидним дійством", яке "насміхається над шістьма мільйонами євреїв, убитих нацистами" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту

Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту

Murado / Telegram

Також захід засудив Музей Освенцима у себе у Twitter, назвавши його "вульгарним кітчем".

Учасники карнавалу пройшлися в костюмах, схожих на нацистську форму, в той час як на інших були надіті роби в'язнів концтаборів. Вони розмахували прапорами Ізраїлю.

Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту

Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту

Murado / Telegram

Один з возів був оформлений у вигляді газової камери. У ході також брали участь діти, які йшли з жовтими зірками Давида.

Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту

Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту

Murado / Telegram

Після того обурення з боку Ізраїлю, глава муніципалітету і організатори карнавалу принесли свої вибачення. Вони заявили, що хотіли донести масштаби трагедії, але засоби художнього вираження вибрали невірно, передає vesty.co.il.

Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту

Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту

Murado / Telegram

Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту

Іспанці нарвалися на скандал через карнавалу на тему Голокосту

Murado / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський віддав місця української делегації на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію. Але ізраїльська сторона заявила, що так не варто було робити.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Голокост
Місце
Іспанія
Теги
карнавал Ізраіль
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
это они в куиве не были
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