Ізраїль ліквідував ватажка терористів: ситуація різко загострилася. Відео

Ізраїльські військові в ніч на 12 листопада точково ліквідували одного із лідерів терористичної організації "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Ату.

Ця людина була відповідальна за щомісячні обстріли ізраїльських прикордонних міст. У відповідь на це бойовики випустили десятки ракет по Ізраїлю, включаючи центральні міста, передає Telegram-канал "Черговий по Ізраїлю". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що під обстрілом знаходиться вся прикордонна смуга – випущені більше 30 ракет за останні години.

Обстріли в Ізраїлі Скріншот з відео

Сирена також звучала у центральних містах Ізраїлю: Холоне, Бат-Ямі, Рішон-ле-Ціон і ін. Навчання у школах скасовано (у центрі і на півдні).

Сирена в передмістях Реховота

Рішон, Тель-Авів, Бат-Ям, Холон

У Сдероті одна з ракета потрапила прямо у житловий будинок. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Одна ракета потрапила прямо в будинок Скріншот з відео

В Ізраїлі загострилася ситуація Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі періодично поновлюються обстріли. Так, 1 вересня терористична організація "Хезболла" випустила протитанкові ракети по території Ізраїлю. Усього було кілька снарядів, один із яких потрапив у військову базу.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що поранення військових Ізраїлю у результаті удару "Хезболли" нібито були інсценовані Цахалом, щоб ввести терористичну організацію в оману.

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