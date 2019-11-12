Ізраїль ліквідував ватажка терористів: ситуація різко загострилася. Відео

Ізраїльські військові в ніч на 12 листопада точково ліквідували одного із лідерів терористичної організації "Ісламський Джихад" Баху Абу аль-Ату.
Ця людина була відповідальна за щомісячні обстріли ізраїльських прикордонних міст. У відповідь на це бойовики випустили десятки ракет по Ізраїлю, включаючи центральні міста, передає Telegram-канал "Черговий по Ізраїлю". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Відзначається, що під обстрілом знаходиться вся прикордонна смуга – випущені більше 30 ракет за останні години.
Обстріли в Ізраїлі
Скріншот з відео
Сирена також звучала у центральних містах Ізраїлю: Холоне, Бат-Ямі, Рішон-ле-Ціон і ін. Навчання у школах скасовано (у центрі і на півдні).
Сирена в передмістях Реховота
Рішон, Тель-Авів, Бат-Ям, Холон
У Сдероті одна з ракета потрапила прямо у житловий будинок. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Одна ракета потрапила прямо в будинок
Скріншот з відео
В Ізраїлі загострилася ситуація
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі періодично поновлюються обстріли. Так, 1 вересня терористична організація "Хезболла" випустила протитанкові ракети по території Ізраїлю. Усього було кілька снарядів, один із яких потрапив у військову базу.
Пізніше ЗМІ повідомляли, що поранення військових Ізраїлю у результаті удару "Хезболли" нібито були інсценовані Цахалом, щоб ввести терористичну організацію в оману.
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