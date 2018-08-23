Судебный процесс над американским политтехнологом Полом Манафортом никак не повлияет на Украину. Разве что будут оправданы действия украинских политиков и журналистов, которые обнародовали платежки сумм за сотрудничество с Януковичем. В самом начале Манафорт кричал, опирался и отказывался признавать их аутентичность. Но за нынешним судом в деле Манафорта буквально через пару недель следует еще один судебный процесс в Вашингтоне. Возможно, Манафорту придется признать многие другие свои прегрешения.

Пол Манафорт был одним из пионеров вашингтонского пиара и работал с наиболее одиозными лидерами мира еще до Януковича. Многие эксперты замечают, что все эти годы Манафорт и подобные ему могли не исполнять многие из законов, в том числе и тот, который обязывает регистрироваться в качестве иностранного агента, если лоббируешь какого-то иностранного политика. Поэтому пиарщики могли откровенно нарушать закон. Манафорт продолжал бы это делать и сейчас и мы бы ничего не узнали о его преступлениях, если бы он не вызвался бесплатно возглавить компанию Дональда Трампа. Он фактически сам себя поставил под удар потому, что после этого всплыли факты его работы с Януковичем и суммы, которые он за это получал.

Самый главный вопрос сейчас – согласится ли Манафорт сотрудничать с Мюллером касательно его работы в предвыборной компании Трампа. Знает ли он что-то такое, что поможет Мюллеру дополнить картинку по поводу сговора Трампа с российскими спецслужбами. Это очень важный момент.

Многие в Штатах подозревают, что Дональд Трамп подумывает над тем, чтобы помиловать Манафорта. В американского президента есть право помиловать любого – хоть черта с рожками. За исключением тех моментов, где это помилование было бы квалифицировано как обструкция юрисдикции. То есть – попытка помешать уголовному расследованию. В истории Америки есть много прецедентов, когда американские президенты использовали такое право. Например, когда-то Билл Клинтон помиловал одиозного финансиста Фрэнка Ричардса.

Но в случае с Манафортом, то с каждым новым витком дела, арестами, приговорами, Трампу будет политически сложнее помиловать одиозных фигур, которые были вовлечены в откровенные преступления. Если он их помилует – это будет похоже на попытку помешать уголовному делу. Кстати, не забывайте, что мы имеем дело не только с приговором по 8-ми статьям в деле Манафорта. Есть еще личный адвокат Трампа Майкл Коэн, который не только признался в преступлениях, но еще сказал, что делал это по наводке Трампа.

Посмотрим, убедит ли Манафорта возможный тюремный строк в 38 лет сотрудничать со следствием. Пока он еще надеется на помилование Трампа. Только сможет ли Трамп это сделать – очень большой вопрос.