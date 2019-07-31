Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Із РФ в одному напрямку": в Малайзії раптово відхрестилися від МН17

4.8т Читати матеріал російською

Глава МЗС Малайзії Сайфуддін Абдалла закликав світову спільноту дочекатися результатів офіційного розслідування і "не поспішати з обвинуваченнями" Росії за катастрофу Boeing MH17 на Донбасі.

Про це, як пише російське видання "Известия", Абдалла сказав на саміті АСЕАН. Він нагадав, що розслідування ще триває, проте західні партнери "поспішають виступити зі звинуваченнями на адресу цілих країн і навіть називають прізвища причетних".

"Наші двосторонні відносини з Москвою через цей інцидент не постраждали. Сьогодні у Малайзії та Росії подібні точки зору у справі збитого літака. У нас можуть бути різні причини, за якими ми опинилися на цьому шляху, але важливіше, що в підсумку ми рухаємося в одному напрямку", – цитують журналісти політика.

Новини
Росіяни не випадково збили МН-17: в США зробили заяву

Міністр додав, що країни Заходу, які беруть участь у розслідуванні, відмовляють владі королівства в повному доступі до розслідування, а значить, можуть приховувати деякі деталі.

"Як повноправний учасник процесу, ми серйозно стурбовані тим, що відбувається. Малайзія закликає всіх учасників розслідування залишатися максимально неупередженими та дати нам можливість вивчити всі матеріали справи", – додав Абдулла.

Місце катастрофи Боїнга на Донбасі

Місце катастрофи Боїнга на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Малайзія
Теги
Росія Україна Новини Росії МН 17 Боїнг МН17 МН17
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
39
7
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Santi Amonito
Santi Amonito
Очевидно малайзийцам на своих малайзийцев чихать, а равно - как ка-цапам на своих ка-цапов нас-рать - в этом у "мазайзии и педерасеи сходные точки зрения" - за мзду конечно. Но у остального мира на ху*ловского агрессора, оккупанта и террориста точка зрения диаметрально противоположная. И Гаага не в малайзии, так что отвечать рашкостану прийдется по полной - не отвертится.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Ш. Олег
Ш. Олег
Santi Amonito, как знать, как знать. Возможно, малайзийцам просто чихать на "точки зрения", не подкреплённые доказательствами, и они хотят установить истинную причину гибели людей?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
То есть призыв дождаться объективного расследования ,и требование допустить одного из участников следственной группы ко всей информации это ,называется встать на сторону России! Ну ,во-первых действительно почему малоазийских следователей не допускают до всей информации ,раз информацию скрывают от участников следственной группы то где гарантия что её не скроют от суда? Во-вторых если информация скрывается следовательно расследование ведётся не объективно
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сколько интересно сша заплатили нидерландам?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Куцырь Дмитрий, тоже вариант)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Захаров Дмитрий, да несколько ,у них наверняка есть компромат и на премьера Нидерландов ,и на королевскую семью!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel