"Із РФ в одному напрямку": в Малайзії раптово відхрестилися від МН17

Глава МЗС Малайзії Сайфуддін Абдалла закликав світову спільноту дочекатися результатів офіційного розслідування і "не поспішати з обвинуваченнями" Росії за катастрофу Boeing MH17 на Донбасі.
Про це, як пише російське видання "Известия", Абдалла сказав на саміті АСЕАН. Він нагадав, що розслідування ще триває, проте західні партнери "поспішають виступити зі звинуваченнями на адресу цілих країн і навіть називають прізвища причетних".
"Наші двосторонні відносини з Москвою через цей інцидент не постраждали. Сьогодні у Малайзії та Росії подібні точки зору у справі збитого літака. У нас можуть бути різні причини, за якими ми опинилися на цьому шляху, але важливіше, що в підсумку ми рухаємося в одному напрямку", – цитують журналісти політика.
Міністр додав, що країни Заходу, які беруть участь у розслідуванні, відмовляють владі королівства в повному доступі до розслідування, а значить, можуть приховувати деякі деталі.
"Як повноправний учасник процесу, ми серйозно стурбовані тим, що відбувається. Малайзія закликає всіх учасників розслідування залишатися максимально неупередженими та дати нам можливість вивчити всі матеріали справи", – додав Абдулла.
Місце катастрофи Боїнга на Донбасі
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Пізніше в мережі спливло листування військовослужбовця 2-го батальйону російської 53-й зенітно-ракетної бригади, яка перевозила "Бук", яка підтверджує причетність Росії.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародної слідчої групи докази по слідству збитого над Донбасом малайзійського "Боїнга 777" рейса МН17.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
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