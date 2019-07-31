"Із РФ в одному напрямку": в Малайзії раптово відхрестилися від МН17

Глава МЗС Малайзії Сайфуддін Абдалла закликав світову спільноту дочекатися результатів офіційного розслідування і "не поспішати з обвинуваченнями" Росії за катастрофу Boeing MH17 на Донбасі.

Про це, як пише російське видання "Известия", Абдалла сказав на саміті АСЕАН. Він нагадав, що розслідування ще триває, проте західні партнери "поспішають виступити зі звинуваченнями на адресу цілих країн і навіть називають прізвища причетних".

"Наші двосторонні відносини з Москвою через цей інцидент не постраждали. Сьогодні у Малайзії та Росії подібні точки зору у справі збитого літака. У нас можуть бути різні причини, за якими ми опинилися на цьому шляху, але важливіше, що в підсумку ми рухаємося в одному напрямку", – цитують журналісти політика.

Міністр додав, що країни Заходу, які беруть участь у розслідуванні, відмовляють владі королівства в повному доступі до розслідування, а значить, можуть приховувати деякі деталі.

"Як повноправний учасник процесу, ми серйозно стурбовані тим, що відбувається. Малайзія закликає всіх учасників розслідування залишатися максимально неупередженими та дати нам можливість вивчити всі матеріали справи", – додав Абдулла.

Місце катастрофи Боїнга на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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