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Рим скував льодовий ураган: з'явилися вражаючі фото і відео

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На столицю Італії, Рим, у ніч на 22 жовтня налетіла буря із сильною зливою і градом, які призвели до повені і справжнього хаосу. Через підтоплення у місті довелося закрити чотири станції метро, ​​а водії, яких раптово заскочила аномалія, кидали свої авто просто посеред дороги.

Більшу частину міста скували потоки води і льоду, також негода зламала кілька дерев, пише італійська газета Wanted in Rome. Повідомляється, що наполовину затопленою виявилася і "Базиліка Святого Себастьяна за міськими стінами" — стародавня пам'ятка, в якій зберігаються мощі святих (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Рим скував льодовий ураган: з'явилися вражаючі фото і відео

meteoweb.eu

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"Бригади аварійної служби працювали всю ніч, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію", — повідомила мер Рима Вірджинія Раджі.

Рим скував льодовий ураган: з'явилися вражаючі фото і відео

meteoweb.eu

Рим скував льодовий ураган: з'явилися вражаючі фото і відео

meteoweb.eu

Рим скував льодовий ураган: з'явилися вражаючі фото і відео

meteoweb.eu

Згідно з даними онлайн-карт, погодні умови призвели до серйозних дорожніх заторів.

Рим скував льодовий ураган: з'явилися вражаючі фото і відео

Негода тривала близько півгодини, проте цього часу вистачило, щоб залити вулиці, каналізаційні зливи та деякі магазини. Уточнюється також, що найсильніше постраждала північ міста.

Як пише La Repubblica, крім станцій метро, рух припинив і приміський потяг Рим-Вітербо, а також закрили декілька трамвайних ліній.

Рим скував льодовий ураган: з'явилися вражаючі фото і відео

wantedinrome.com

Як писав OBOZREVATEL, 11 жовтня на США налетів найпотужніший за століття ураган. Він нуртував на узбережжі штату Флорида, принісши з собою сильний вітер і проливні дощі.

Місце
ІталіяРим
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Русские хакеры , Чепига и Путин в этом виноват инфа сотка , у любого свидомого чубатога шумера спросите .
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