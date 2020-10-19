Італія побила власний рекорд COVID-19: уряд зважився на комендантську годину
Також за добу в країні ЄС від небезпечної недуги померли 69 осіб
Прем'єр Джузеппе Конте дозволив мерам самостійно ухвалювати рішення про обмеження
Вони діятимуть після 21:00
В Італії встановлено новий рекорд приросту захворюваності на коронавірус COVID-19 з початку пандемії. Так, за 18 жовтня в країні додалося понад 11,7 тисяч інфікованих людей.
Про це свідчить статистика на сайті Worldometers. Також наголошується, що за минулу добу від коронавірусу померли 69 італійців.
У зв'язку з такою тривожною тенденцією прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав розпорядження, яке дозволяє мерам міст вводити комендантську годину з метою зниження розповсюдження COVID-19. Обмеження діятимуть з 21:00.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
попередній рекорд за весь час час пандемії в Італії був встановлений 16 жовтня. Тоді коронавірус виявили у більш ніж десяти тисяч осіб.
Нагадаємо, 11 жовтня італійський міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса попередив, що через сплеск випадків коронавірусу влада Італії готує нові загальнонаціональні обмеження.
Йшлося про заборону приватних вечірок, обмеження годин відвідування для барів та ресторанів, занять спортом та інших фізичних контактів, які не дають можливості носити маску.