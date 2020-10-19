Італія побила власний рекорд COVID-19: уряд зважився на комендантську годину

В Італії встановлено новий рекорд приросту захворюваності на коронавірус COVID-19 з початку пандемії. Так, за 18 жовтня в країні додалося понад 11,7 тисяч інфікованих людей.

Про це свідчить статистика на сайті Worldometers. Також наголошується, що за минулу добу від коронавірусу померли 69 італійців.

У зв'язку з такою тривожною тенденцією прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав розпорядження, яке дозволяє мерам міст вводити комендантську годину з метою зниження розповсюдження COVID-19. Обмеження діятимуть з 21:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL: