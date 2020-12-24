Італія оголосила себе 'червоною' зоною: у країні ввели тотальні обмеження

Напередодні Різдва в Італії ввели суворий локдаун – дію на всій території країни "червоної" зони з метою стримування зараження коронавірусом. Вона передбачає суворі обмеження на роботу закладів і загалом пересування громадян між регіонами та провінціями.

Різдвяні заборони набувають чинності 24 грудня і будуть актуальними до 6 січня, а опісля настануть "помаранчеві" дні, пише La Repubblica. Так, суворіші правила стосуються свят і напередодні них: 24, 25, 26, 27 і 31 грудня, а також 1, 2, 3, 5 і 6 січня. Водночас 28, 29, 30 грудня і 4 січня обмеження трохи послаблять.

Що передбачають тотальні обмеження в Італії:

бари і ресторани будуть закриті до 6 січня. У "помаранчеві" дні до 18:00 можна буде замовити їжу на винос, але не споживати її в приміщенні;

магазини будуть закриті в "червоні" дні, за винятком супермаркетів, продуктових магазинів, аптек, газетних кіосків, тютюнових виробів, пралень, перукарень. Такі магазини будуть відкриті, навіть усередині торгових центрів, які, проте, в більшості своїй будуть зачинені. В "помаранчеві" дні магазини працюватимуть до 21:00;

пересування з 05:00 до 22:00 у "червоні" дні дозволено тільки з причин терміновості, роботи, навіть у межах свого муніципалітету, за винятком святкових днів;

під час виходу з будинку жителям країни потрібно мати із собою документи і так званий самосертифікат на пересування, щоб показати або заповнити його в разі будь-яких перевірок.

Водночас дозволяється:

індивідуальні заняття спортом;

фізичні навантаження у всіх відкритих місцях;

поїздки у зв'язку з важливими потребами – робота чи за станом здоров'я, але рекомендується перебувати ближче до дому;

з 24 грудня до 6 січня громадяни можуть повернутися до місця проживання, якщо із якоїсь причини вони були в іншому регіоні;

Правила відвідування друзів чи родичів під час свят залежать від днів, місця відправлення та пункту призначення. Наприклад, до 6 січня заборонено будь-які пересування, які передбачають виїзд із регіону проживання.

З 24 грудня до 6 січня обмеження передбачають:

у святкові і передсвяткові дні (24, 25, 26, 27 і 31 грудня та 1, 2, 3, 5 і 6 січня) можна буде один раз на день їздити в гості до родичів або друзів, навіть в інші муніципалітети, але завжди і тільки в межах одного регіону, з 05:00 до 22:00 і щонайбільше до двох осіб;

одна людина або подружжя, які переїжджають, як і раніше зможуть взяти із собою дітей до 14 років (або інших дітей до 14 років, над якими ті ж люди здійснюють батьківську опіку) та інвалідів або несамостійних людей, які живуть із ними;

28, 29 і 30 грудня і 4 січня можна буде вільно пересуватися в період з 05:00 до 22:00 в межах муніципалітету, також можна буде відвідувати друзів і родичів у цей час і в межах території;

у ті ж дні – один раз на день переїхати в гості до родичів або друзів в інший муніципалітет, крім свого, але завжди і тільки в межах того ж регіону, 05:00 до 22:00 і в межах максимального ліміту до двох осіб плюс діти;

28, 29, 30 грудня і 4 січня особи, які проживають у муніципалітеті з населенням до 5000 осіб, можуть вільно переміщатися між 05:00 до 22:00 годинами в межах 30 кілометрів від кордону їхнього муніципалітету, але із забороною на переїзд у столицю провінцій. Також можна буде відвідувати друзів і родичів у цей час і в територіальних областях.

У разі порушення найсуворіших заборон на поїздки, передбачених під час майбутніх свят, в Італії все ще застосовується звичайна адміністративна санкція – від €400 до €1000. Штраф може бути збільшено втричі, якщо порушення відбувається через використання транспортного засобу.

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