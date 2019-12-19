Кіт-"кіборг" із протезами задніх лап став зіркою інтернету

Шестирічний кіт на ім’я Віто став інтернет-зіркою після того, як першим в Італії отримав два протези задніх лап після серйозної ДТП.
Історію про "біонічну" тваринку в місцевих соцмережах поширюють із гештеґом #vituzzosuperstar. Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що нещастя з Віто, або Вітуццо, трапилося, коли його власниці – колишня баскетболістка Сильвія Готтарді та її дружина Лінда Ронзоні – поїхали у медовий місяць і на деякий час залишили улюбленця у свого друга в Мілані.
Віто потрапив під колеса авто й втратив обидві задні лапки
Facebook/Vituzzo superstar
Через його неуважність, кіт вибіг із дому і потрапив під колеса авто. Його шукали понад добу, і коли врешті знайшли, травми виявилися дуже серйозними. Зокрема, йому повністю розтрощило обидві задні лапки й у рани вже потрапила інфекція, тому їх негайно ампутували.
Хірурги встановили коту біонічну модель протезів
Facebook/Vituzzo superstar
Характерно, що у таких випадках котів зазвичай присипляють, однак цього разу до кісток, які лишилися у тваринки неушкодженими, хірурги приєднали тимчасові "лапи". А також почали розробляти спеціальну біонічну модель постійних протезів, схожих до тих, які роблять для спортсменів.
Протезування не тільки пройшло вдало, а й стало першою успішною подібною операцією в Італії. Декілька місяців Віто, зізнаються його власниці, звикав до того, що він "біонічний" кіт.
Ходити на лапах-протезах Віто звикав декілька місяців
Facebook/Vituzzo superstar
Водночас історія його порятунку швидко поширилася у мережі, підхопили її і місцеві ЗМІ. А згодом у кота навіть з’явилися власні сторінки в Instagram та Facebook.
Відтоді минув рік, і тепер Віто знову гуляє вулицями та з легкістю залазить на диван, а його власниці фільмують це і викладають фото та відео у соцмережі.
Під одним із дописів кота-"кіборга" в Instagram оптимістично написано: "Вся преса говорить про мене. Але я залишаюся скромним".
Тепер "біонічний" кіт Віто – зірка інтернету
Facebook/Vituzzo superstar
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