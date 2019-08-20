Італійський фанат Путіна подав у відставку

Голова ради міністрів Італії Джузеппе Конте 20 серпня оголосив, що вирішив подати у відставку.

Як повідомляє La Repubblica, про це він сказав під час виступу в Сенаті (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дорогі друзі з "Руху "5 зірок", на цьому закінчується робота нашого уряду", – зазначив Конте.

Політик підкреслив, що після закінчення цього обговорення він попрямує до президента республіки, щоб передати йому прохання про відставку.

Джузеппе Конте Liga.net

Конте пояснив, що йде на такий крок, тому що один з партнерів за правлячою коаліцією, партія "Ліга", поставила питання про довіру уряду. Також він взяв до уваги критику на свою адресу з боку лідерів цієї партії.

В ході виступу перед сенаторами Конте критикував лідера "Ліги" – віце-прем'єра Маттео Сальвіні за "безвідповідальність" і спроби втручатися в роботу інших міністрів.

Нагадаємо, що Конте був висунтий кандидатом у прем'єр-міністри від "Руху п'яти зірок" і "Ліги Півночі" 21 травня 2018 року. Посаду він отримав 1 червня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Конте заявляв, що санкції Євросоюзу проти Росії повинні бути тимчасовим засобом. У той же час він визнав, що Італія не може самостійно реформувати систему санкцій.

Крім того, політик говорив, що уряд його країни буде домагатися зняття санкцій з Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні.

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