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9 січня • оновлено в 00:57
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Історія повторюється? У катастрофі українського Boeing в Ірані помітили дивний збіг

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Факт катастрофи українського лайнера МАУ саме на території Ірану викликає питання, враховуючи, що в 1988 році США збили іранський літак і Тегеран міг у такий спосіб намагатися помститися.

На це звернув увагу в матеріалі The Independent редактор журналу Aviation Security International Філіп Баум. Він наголосив, що поки зарано спекулювати, проте ситуація дійсно неоднозначна.

За словами Баума, аварія примітна тим, що це трапилося в Ірані саме зараз – на тлі конфлікту Тегерана зі США через убивство генерала Касема Сулеймані.

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У катастрофі Boeing в Ірані помітили дивний збіг

У катастрофі Boeing в Ірані помітили дивний збіг

Комсомольська правда

"Якщо порівнювати дві держави зі збитими літаками, як жертви, то Україна спадає на думку виключно через катастрофу MH17. Іран же пережив аналогічну трагедію в 1988 році", – зазначив він.

Але, додав Баум, це може бути просто "дивним збігом". "Я просто думаю, що ніщо не вказує на те, що це було збиття. Якщо ж і правда так, то хто це міг зробити?" – задумався він.

Відзначимо, в ЗМІ вже припустили, що український літак могли помилково збити ППО системи Ірану, цілячись, наприклад, в американське повітряне судно. На користь цієї версії свідчать також дивні відмітини, схожі на сліди від пострілів, на уламках Boeing.

Крім того, 7 січня президент Ірану Хасан Роухані нагадав у своєму Twitter США про збитий у 1988 році іранський літак. "Ви повинні пам'ятати число 290. Ніколи не погрожуйте іранському народу!" – пригрозив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Іран
Теги
літак розбився літак
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Червоний Данило
Червоний Данило
это не совпадение. самолет сбили. эксперты заявляют что видно что самолет горел как сбитый. тем более это случилось через 2 часа после обстрела баз США.
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Livesey David
Livesey David
Иранцы обстреляли ракетами американские базы, потери американцев - 200 убитых иранцев.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче души грешные убиенных Твоих
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Crimea Yalta, Если правильно: невинноубиенных...
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