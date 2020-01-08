Історія повторюється? У катастрофі українського Boeing в Ірані помітили дивний збіг

Факт катастрофи українського лайнера МАУ саме на території Ірану викликає питання, враховуючи, що в 1988 році США збили іранський літак і Тегеран міг у такий спосіб намагатися помститися.
На це звернув увагу в матеріалі The Independent редактор журналу Aviation Security International Філіп Баум. Він наголосив, що поки зарано спекулювати, проте ситуація дійсно неоднозначна.
За словами Баума, аварія примітна тим, що це трапилося в Ірані саме зараз – на тлі конфлікту Тегерана зі США через убивство генерала Касема Сулеймані.
У катастрофі Boeing в Ірані помітили дивний збіг
Комсомольська правда
"Якщо порівнювати дві держави зі збитими літаками, як жертви, то Україна спадає на думку виключно через катастрофу MH17. Іран же пережив аналогічну трагедію в 1988 році", – зазначив він.
Але, додав Баум, це може бути просто "дивним збігом". "Я просто думаю, що ніщо не вказує на те, що це було збиття. Якщо ж і правда так, то хто це міг зробити?" – задумався він.
Відзначимо, в ЗМІ вже припустили, що український літак могли помилково збити ППО системи Ірану, цілячись, наприклад, в американське повітряне судно. На користь цієї версії свідчать також дивні відмітини, схожі на сліди від пострілів, на уламках Boeing.
Крім того, 7 січня президент Ірану Хасан Роухані нагадав у своєму Twitter США про збитий у 1988 році іранський літак. "Ви повинні пам'ятати число 290. Ніколи не погрожуйте іранському народу!" – пригрозив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули.
У результаті падіння літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їх імена.
Пізніше МАУ опублікували повний список загиблих пасажирів і членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737. Серед загиблих пасажирів були дві українки – Олена Малахова й Ольга Кобюк.
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2 400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Вбивство генерала Сулеймані" на сайті "OBOZREVATEL".