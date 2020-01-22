Історичний вибір: у Греції президентом вперше стала жінка

Пост президента Греції вперше в історії країни обійняла жінка: новою очільницею держави стала 63-річна Катерина Сакелларопулу.
Раніше вона була головою Державної ради (Верховного адміністративного суду). Про це повідомляє Ekatimerini.
На виборах у парламенті Сакелларопулу отримала підтримку 261 законодавця із 300 членів парламенту. Її підтримали представники правлячої партії "Нова демократія", лівої опозиції "СІРІЗА" і лівоцентристського руху "Альянс за зміни".
У Греції президентом вперше стала жінка
Зазначимо, що посада президента в Греції – більше церемоніальна роль, а також передбачає обмежені політичні повноваження.
Але все ж Сакелларопулу стане першою жінкою-президентом у цій країні. До нової посади вона приступить тільки з 13 березня, коли закінчаться повноваження чинного президента Прокопіса Павлопулоса, і перебувати на ній п'ять років.
Катерину Сакелларопулу обрали новим президентом Греції
rua.gr
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр національної оборони Греції і проросійський лідер правої партії "Незалежні греки" (ANEL) Панос Камменос тиснув на Архієпископа Ієроніма, вимагаючи від грецької Церкви не визнавати Православну церкву України.
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