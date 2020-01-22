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22 січня • оновлено в 13:28
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Історичний вибір: у Греції президентом вперше стала жінка

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Пост президента Греції вперше в історії країни обійняла жінка: новою очільницею держави стала 63-річна Катерина Сакелларопулу.

Раніше вона була головою Державної ради (Верховного адміністративного суду). Про це повідомляє Ekatimerini.

На виборах у парламенті Сакелларопулу отримала підтримку 261 законодавця із 300 членів парламенту. Її підтримали представники правлячої партії "Нова демократія", лівої опозиції "СІРІЗА" і лівоцентристського руху "Альянс за зміни".

У Греції президентом вперше стала жінка

У Греції президентом вперше стала жінка

Зазначимо, що посада президента в Греції – більше церемоніальна роль, а також передбачає обмежені політичні повноваження.

Але все ж Сакелларопулу стане першою жінкою-президентом у цій країні. До нової посади вона приступить тільки з 13 березня, коли закінчаться повноваження чинного президента Прокопіса Павлопулоса, і перебувати на ній п'ять років.

Катерину Сакелларопулу обрали новим президентом Греції

Катерину Сакелларопулу обрали новим президентом Греції

rua.gr

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр національної оборони Греції і проросійський лідер правої партії "Незалежні греки" (ANEL) Панос Камменос тиснув на Архієпископа Ієроніма, вимагаючи від грецької Церкви не визнавати Православну церкву України.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Греція
Тег
президент
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