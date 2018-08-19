"Їсти нічого": на росТБ зганьбилися фейком про голод в Україні

На російському пропагандистському телебаченні видали безглуздий фейк про те, що на заробітки в країну-агресор нібито мільйонами їдуть українці через голод у рідній країні.

"Рупори Кремля" глибоко переконані в тому, що громадяни сусідньої держави в буквальному сенсі не можуть себе прогодувати. Таку маразматичну думку озвучила скандальна ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабеєва в ефірі телеканалу "Росія 1".

Все почалося з того, що член Ради Федерації Росії Ігор Морозов обурився через рішення України порвати зв'язки з СНД. Політик країни-агресора заявив, що це ускладнить процедуру працевлаштування 3,2 мільйонів українців у Російській Федерації, оскільки вони автоматично стануть іноземними робітниками.

У відповідь на прокремлівську тезу Морозова Скабеєва й озвучила свій безглуздий коментар про "голодну" Україну, яка шукає порятунку в сусіда-окупанта.

"Багато, звичайно, ми знаємо, з України в Росію приїжджають, тому що їсти нічого. З цієї причини, як правило. І це не висококваліфікована праця", - їдко підсумувала свої нездорові умовиводи пропагандистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до Росії, також осоромився подібним фейком, заявивши, що перевіз своїх батьків до країни-агресора, оскільки в Україні вони нібито мало не померли з голоду.