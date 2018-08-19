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ПолітикаЕкономіка

"Їсти нічого": на росТБ зганьбилися фейком про голод в Україні

18тЧитати новину російською

На російському пропагандистському телебаченні видали безглуздий фейк про те, що на заробітки в країну-агресор нібито мільйонами їдуть українці через голод у рідній країні.

"Рупори Кремля" глибоко переконані в тому, що громадяни сусідньої держави в буквальному сенсі не можуть себе прогодувати. Таку маразматичну думку озвучила скандальна ведуча програми "60 хвилин" Ольга Скабеєва в ефірі телеканалу "Росія 1".

Все почалося з того, що член Ради Федерації Росії Ігор Морозов обурився через рішення України порвати зв'язки з СНД. Політик країни-агресора заявив, що це ускладнить процедуру працевлаштування 3,2 мільйонів українців у Російській Федерації, оскільки вони автоматично стануть іноземними робітниками.

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У відповідь на прокремлівську тезу Морозова Скабеєва й озвучила свій безглуздий коментар про "голодну" Україну, яка шукає порятунку в сусіда-окупанта.

"Багато, звичайно, ми знаємо, з України в Росію приїжджають, тому що їсти нічого. З цієї причини, як правило. І це не висококваліфікована праця", - їдко підсумувала свої нездорові умовиводи пропагандистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до Росії, також осоромився подібним фейком, заявивши, що перевіз своїх батьків до країни-агресора, оскільки в Україні вони нібито мало не померли з голоду.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Об'єкт
СНД
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Акимов Глеб
Акимов Глеб
Не верьте фактам! Просто украинцы едут в Россию похудеть!
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Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Кушать конечно есть чего - дешёвый низкосортный Хлеб и вода в избытке. Но есть факты статистики - Украина на сегодня имеет самый низкий в Европе уровень зарплат и пенсий + 1-ое место в европейском рейтинге коррупции. Это основная причина почему люди бегут на заработки виз Украины и в Европу, и в Россию.
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