Головна Новини
21 травня • оновлено в 06:23
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Іспанію витіснили з трійки лідерів за COVID-19

4.4т
Читати матеріал російською

Бразилія станом на 21 травня обігнала Іспанію за кількістю тих, хто заразився коронавірусом і вийшла на третє місце в світовому рейтингу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це свідчать дані сайту Worldometers. Показники захворюваності у цих країнах тепер виглядають так: 293 357 випадків проти 279 524.

Коронавірус у світі

Коронавірус у світі

Крім того, 20 травня Бразилія практично зрівнялася зі США за кількістю нових випадків інфікування COVID-19: 21 472 випадки і 21 408 відповідно.

Відзначимо, що в Бразилії небезпечна хвороба вже забрала життя майже 19 тисяч пацієнтів. Одужати вдалося більш, ніж 116 тисячам осіб.

Бразилія обігнала Іспанію в статистиці коронавірусу

Бразилія обігнала Іспанію в статистиці коронавірусу

Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що у всьому світі 20 травня зафіксовано рекордну кількість заражень коронавірусом з початку пандемії – 106 тисяч. Майже 2/3 цих випадків були зареєстровані лише у чотирьох країнах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Бразилія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги