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26 березня • оновлено в 11:55
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Іспанія та Італія обігнали Китай за кількістю жертв коронавірусу, США – також у лідерах антирейтингу

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Іспанія та Італія випередили Китай за кількістю жертв коронавірусу, а США стали третіми в загальному антирейтингу з 68 тисячами заражених у країні.

Про це свідчать дані статистичного порталу Worldometers станом на четвер, 26 березня.

За добу в Італії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 683 особи, в Іспанії зареєстрували 656 летальних випадків.

Іспанія та Італія обігнали Китай за кількістю жертв коронавірусу

Іспанія та Італія обігнали Китай за кількістю жертв коронавірусу

Фокус

Таким чином загальні показники склали: Китай – 3287 смертей, Іспанія – 3647, а Італія – 7503. Прискорилися темпи і в США – там померли вже 1032 особи.

В Іспанії Мадрид став найбільш постраждалим регіоном країни, але в Каталонії на північному сході також спостерігається швидке зростання захворюваності.

Китай залишився позаду: в ЄС оприлюднили статистику смертей від коронавірусу

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
На о к р а и н е траур, ш а р о в а р ы приспущены...)))
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