Іспанія та Італія обігнали Китай за кількістю жертв коронавірусу, США – також у лідерах антирейтингу

Іспанія та Італія випередили Китай за кількістю жертв коронавірусу, а США стали третіми в загальному антирейтингу з 68 тисячами заражених у країні.
Про це свідчать дані статистичного порталу Worldometers станом на четвер, 26 березня.
За добу в Італії від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 683 особи, в Іспанії зареєстрували 656 летальних випадків.
Іспанія та Італія обігнали Китай за кількістю жертв коронавірусу
Фокус
Таким чином загальні показники склали: Китай – 3287 смертей, Іспанія – 3647, а Італія – 7503. Прискорилися темпи і в США – там померли вже 1032 особи.
В Іспанії Мадрид став найбільш постраждалим регіоном країни, але в Каталонії на північному сході також спостерігається швидке зростання захворюваності.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Станом на 25 березня коронавірус остаточно перекочував до Європи. Тепер Італія та Іспанія стали епіцентром небезпечного захворювання. Крематорії в обох країнах переповнені.
Нагадаємо, 24 березня в Іспанії від коронавірусу померли 514 осіб. Через це показник смертності зріс відразу на 23,6%.
В Мадриді вирішили зберігати тіла померлих від коронавірусу на ковзанці торговельного центру "Льодовий палац". Таке рішення було ухвалене через те, що морги і лікарні у столиці Іспанії переповнені.
А іспанські військові, які беруть участь у знезараженні будинків літніх людей, розповіли, що знаходять старих, померлих від коронавірусу, просто в ліжках.
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