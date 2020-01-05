Іранський міністр назвав Трампа "терористом" і порівняв із Гітлером

Міністр інформаційних технологій Ірану Джавад Азарі Джахромі на своїй сторінці в Twitter прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про готовність завдати удару по 52 цілям в арабській країні.

Він порівняв його з терористом в костюмі, а також пригрозив ударом з боку Ірану. "Як ІДІЛ! Як Гітлер! Як Чингісхан! Вони всі ненавиділи (інші) культури. Трамп – терорист у костюмі. Дуже скоро він зрозуміє, що ніхто не може перемогти великі іранські націю і культуру", – написав Джахромі.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!



They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 5 січня 2020 р.

У свою чергу командувач збройними силами Ірану Абдулрахім Мусаві, коментуючи слова Трампа, висловив сумнів, що у США "вистачить сміливості" вступити у військовий конфлікт з Ісламською Республікою.

Джавад Азарі Джахромі і Дональд Трамп

На тлі наростаючого конфлікту Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Швейцарії, який представляє інтереси США в країні, висловивши протест в зв'язку з загрозою Трампа нанести удари по іранських об'єктах.

Президент США Дональд Трамп у свою чергу заявив, що в разі атак з боку Ірану, який збунтувався через вбивство генерала Касема Сулеймані, Штати готові застосувати новітню зброю, на яку виділили вже 2 трильйони доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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