Іранський міністр назвав Трампа "терористом" і порівняв із Гітлером

Міністр інформаційних технологій Ірану Джавад Азарі Джахромі на своїй сторінці в Twitter прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про готовність завдати удару по 52 цілям в арабській країні.
Він порівняв його з терористом в костюмі, а також пригрозив ударом з боку Ірану. "Як ІДІЛ! Як Гітлер! Як Чингісхан! Вони всі ненавиділи (інші) культури. Трамп – терорист у костюмі. Дуже скоро він зрозуміє, що ніхто не може перемогти великі іранські націю і культуру", – написав Джахромі.
Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 5 січня 2020 р.
They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M
У свою чергу командувач збройними силами Ірану Абдулрахім Мусаві, коментуючи слова Трампа, висловив сумнів, що у США "вистачить сміливості" вступити у військовий конфлікт з Ісламською Республікою.
Джавад Азарі Джахромі і Дональд Трамп
На тлі наростаючого конфлікту Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Швейцарії, який представляє інтереси США в країні, висловивши протест в зв'язку з загрозою Трампа нанести удари по іранських об'єктах.
Президент США Дональд Трамп у свою чергу заявив, що в разі атак з боку Ірану, який збунтувався через вбивство генерала Касема Сулеймані, Штати готові застосувати новітню зброю, на яку виділили вже 2 трильйони доларів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця його ліквідації.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей із його близького оточення.
Припускається, що для ліквідації була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був у Москві та зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.
У мережі також спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
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