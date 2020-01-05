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5 січня • оновлено в 14:26
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Іранський міністр назвав Трампа "терористом" і порівняв із Гітлером

1.3т
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Міністр інформаційних технологій Ірану Джавад Азарі Джахромі на своїй сторінці в Twitter прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про готовність завдати удару по 52 цілям в арабській країні.

Він порівняв його з терористом в костюмі, а також пригрозив ударом з боку Ірану. "Як ІДІЛ! Як Гітлер! Як Чингісхан! Вони всі ненавиділи (інші) культури. Трамп – терорист у костюмі. Дуже скоро він зрозуміє, що ніхто не може перемогти великі іранські націю і культуру", – написав Джахромі.

У свою чергу командувач збройними силами Ірану Абдулрахім Мусаві, коментуючи слова Трампа, висловив сумнів, що у США "вистачить сміливості" вступити у військовий конфлікт з Ісламською Республікою.

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Джавад Азарі Джахромі і Дональд Трамп

Джавад Азарі Джахромі і Дональд Трамп

На тлі наростаючого конфлікту Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Швейцарії, який представляє інтереси США в країні, висловивши протест в зв'язку з загрозою Трампа нанести удари по іранських об'єктах.

Президент США Дональд Трамп у свою чергу заявив, що в разі атак з боку Ірану, який збунтувався через вбивство генерала Касема Сулеймані, Штати готові застосувати новітню зброю, на яку виділили вже 2 трильйони доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Касем Сулеймані Дональд Трамп
Місце
США
Теги
війна конфлікт
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Кристина Стефанова
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