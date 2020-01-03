"Іранська відповідь неминуча": Фельгенгауер передбачив ескалацію на Близькому Сході

Російський військовий експерт Павло Фельгенгауер оцінив як дуже високу ймовірність ескалації на Близькому Сході, яка послідує за ліквідацією іранського генерала Касема Сулеймані.

"Імовірність ескалації дуже висока, тривалої ескалації. Не відразу, але справа може розкрутитися", – сказав він в коментарі OBOZREVATEL.

"Іранська відповідь неминуча. За нею послідує американська дуже сильна відповідь. Удари по Ізраїлю, що розширюються, ізраїльські удари", – припустив експерт.

За його оцінками, для ескалації є ряд об'єктивних причин.

Касем Сулеймані

"Політично Трамп зараз не в тій позиції, щоб проявляти слабину – починається передвиборний період. Нетаньяху теж політично не в позиції, щоб показувати будь-яку слабину. Він бореться за своє виживання, йому загрожує тюремний термін та інше. Там не тільки в Трампі справа". Фельгенгауер також переконаний, що і Іран налаштований рішуче.

Імовірність великої війни на Близькому Сході експерт оцінив як "серйозну" – близько 50%.

Як писав OBOZREVATEL, в ніч на п'ятницю, 3 січня, в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Касем Сулеймані. У той же час був убитий Абу Махді аль-Мухандіс, заступник командувача Сил народної мобілізації, збройного угруповання, підтримуваної Іраном. Удар завдали після того, як літак Сулеймані приземлився в Багдаді.

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