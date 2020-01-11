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11 січня • оновлено в 06:21
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Вікторія Жмайло
Вікторія Жмайло
Журналіст

Іран зізнався, що випадково збив літак МАУ: всі деталі

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Іран заявив, що український літак МАУ у Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву іранської влади, поширене місцевим телебаченням. Глава МЗС Ірану у свою чергу сказав, що причиною аварії українського лайнера стала "людська помилка".

У той же час агентство ISNA приводить заяву влади, в якій зазначено, що трагедія в небі над Тегераном сталася на тлі підвищеної бойової готовності у світлі погроз ракетних ударів з боку США і збільшеної інтенсивності польотів американської військової авіації поблизу кордонів Ірану.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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