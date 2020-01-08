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8 січня • оновлено в 03:16
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Іран завдав удару по базах США: Трамп скликав екстрену нараду

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Держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер прибутку на нараду до президента Дональда Трампа через бомбардування Іраном американських військових баз в Іраку.

Про це повідомляє CNN. Відзначається, що через кілька годин переговорів о 04:30 за місцевим часом Помпео залишивБілий дім.

У цей час помічники Трампа терміново почали підготовку до його звернення, з яким американський лідер повинен виступити перед народом.

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Трамп скликав екстрену нараду через атаку Ірану

Трамп скликав екстрену нараду через атаку Ірану

eadaily.com

Конкретні терміни виступу поки не визначені і можуть бути відкладені, тому що інформація про напад постійно оновлюється.

Тим часом Еспер звернувся до прем'єр-міністра Іраку через атаку. В офісі міністра оборони повідомили, що були труднощі через різницю в часі. Однак переговори вдалося провести. Неясно, хто був насправді на обох кінцях лінії, але джерело говорить, що був "зв'язок між урядами США і Іраку на найвищому рівні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран випустив по військовим базах США десятки балістичних ракет. ЗМІ повідомили про більш ніж 20 загиблих американських військових.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Конфлікт США та Ірана
Особи
Дональд Трамп Майк Помпео
Місце
США
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