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7 січня • оновлено в 10:33
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Іран визнав армію США і Пентагон терористами: перші деталі

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Законодавці Ірану одноголосно проголосували за пропозицію визнати армію США і Пентагон терористичними організаціями у відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані.

Про це у вівторок, 7 січня, повідомляє агентство Tasnim News.

Загальні положення та деталі термінового рішення були схвалені на ранковому засіданні парламенту. Цю пропозицію вже підписали 206 депутатів, в тому числі члени головуючої в парламенті фракції і Комісії з бюджетної інтеграції.

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Іран визнав армію США і Пентагон терористами

Іран визнав армію США і Пентагон терористами

Нагадаємо, конфлікт розгорівся через ракетний удару США, яким в аеропорту Багдада убили генерала Касема Сулеймані.

Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".

Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.

Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала. Через це НАТО вирішив провести термінове засідання.

Іран оголосив про п'ятий і останній етап скорочення своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію про виведення військ США з Іраку, проте Пентагон спростував таке рішення.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Іран
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Давно пора чурки не люди
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1
1
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и прекрасно теперь США могут абсолютно законно сравнять этот клоповник чурок с землёй))))))
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Согласна! Поддерживаю!
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4
2
Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, а как же трамнаш?
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2
1
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Кристина Стефанова, твоё согласие чушка определяющее было) смешное существо
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2
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