Помста за вбивство Сулеймані: Іран визначив 35 цілей для ударів у США

Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада (Ірак) в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

Про це сказав один із командувачів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Голамалі Абухамзе. Він є командиром гвардії в південній провінції Керман, передає Daily Mail.

Іранський військовий повідомив, що ключові американські цілі в регіоні були визначені "давним-давно". Його заява прозвучала після того, як президент країни присягнувся помститися за вбивство генерала Сулеймані.

Колаж. Касем Сулеймані і Дональд Трамп Вести Израиль

Удари, за словами Абухамзе, можуть бути нанесені зокрема по кораблях у Перській затоці, Ормузькій протоці та Тель-Авіві.

"Ормузька протока є життєво важливою точкою для Заходу, і там перетинається велика кількість американських есмінців і військових кораблів... Близько 35 цілей США в регіоні, а також у Тель-Авіві, знаходяться в межах нашої досяжності", – сказав він.

Конкретні місця розташування цілей не розголошуються, але потенційними об'єктами також можуть бути посольство США в Багдаді та військова база.

При цьому один із високопоставлених співробітників американського Конгресу повідомив журналістам, що удар у відповідь із боку Ірану можна буде спостерігати "протягом декількох тижнів як вдома, так і за кордоном".

Джерело сказало: "Немає жодних ознак того, що в найближчому майбутньому відбудеться деескалація. Питання тільки в тому, наскільки серйозним буде удар у відповідь, де і по чому його буде завдано".

Держдеп США підтвердив, що Іран раніше визначив цілі своїх ударів. "Генерал Сулеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку й у всьому регіоні", – сказав представник Державного департаменту.

"Сполучені Штати будуть продовжувати вживати всіх необхідних заходів для захисту наших людей і наших інтересів, де б вони не знаходилися по всьому світу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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