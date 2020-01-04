Головна Новини
4 січня • оновлено в 23:14
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Помста за вбивство Сулеймані: Іран визначив 35 цілей для ударів у США

26.2т
Читати матеріал російською

Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада (Ірак) в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.

Про це сказав один із командувачів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Голамалі Абухамзе. Він є командиром гвардії в південній провінції Керман, передає Daily Mail.

Іранський військовий повідомив, що ключові американські цілі в регіоні були визначені "давним-давно". Його заява прозвучала після того, як президент країни присягнувся помститися за вбивство генерала Сулеймані.

Новини
"Фактично – війна": найбільші міста США готуються до помсти Ірану за вбивство Сулеймані

Колаж. Касем Сулеймані і Дональд Трамп

Колаж. Касем Сулеймані і Дональд Трамп

Вести Израиль

Удари, за словами Абухамзе, можуть бути нанесені зокрема по кораблях у Перській затоці, Ормузькій протоці та Тель-Авіві.

"Ормузька протока є життєво важливою точкою для Заходу, і там перетинається велика кількість американських есмінців і військових кораблів... Близько 35 цілей США в регіоні, а також у Тель-Авіві, знаходяться в межах нашої досяжності", – сказав він.

Конкретні місця розташування цілей не розголошуються, але потенційними об'єктами також можуть бути посольство США в Багдаді та військова база.

Новини
Іран повстав проти США через вбивство Сулеймані: фото і відео масових протестів

При цьому один із високопоставлених співробітників американського Конгресу повідомив журналістам, що удар у відповідь із боку Ірану можна буде спостерігати "протягом декількох тижнів як вдома, так і за кордоном".

Джерело сказало: "Немає жодних ознак того, що в найближчому майбутньому відбудеться деескалація. Питання тільки в тому, наскільки серйозним буде удар у відповідь, де і по чому його буде завдано".

Держдеп США підтвердив, що Іран раніше визначив цілі своїх ударів. "Генерал Сулеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку й у всьому регіоні", – сказав представник Державного департаменту.

"Сполучені Штати будуть продовжувати вживати всіх необхідних заходів для захисту наших людей і наших інтересів, де б вони не знаходилися по всьому світу", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Вбивство генерала Сулеймані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Вбивство генерала Сулеймані Конфлікт США та Ірана
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Іран
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
48
21
Смішно
16
Цікаво
24
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Одна из подходящих целей - посольство у нерабов. Большинство граждан Украины выразит глубокую признательность, если оно пропадет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
побольше амерзительных свиней утащите на тот свет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Алкашенко Петро Православный, ты когда последний раз исповедался в церкви?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот и начался отстрел исключительных. Кто же теперь будет править нерабами?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Пигин Макс, Сейчас в самый раз самой сильной армии Европы показать свою мощь и оказать помощь США, после того как от стекломоя отойдут
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги