Помста за вбивство Сулеймані: Іран визначив 35 цілей для ударів у США

Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада (Ірак) в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
Про це сказав один із командувачів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) генерал Голамалі Абухамзе. Він є командиром гвардії в південній провінції Керман, передає Daily Mail.
Іранський військовий повідомив, що ключові американські цілі в регіоні були визначені "давним-давно". Його заява прозвучала після того, як президент країни присягнувся помститися за вбивство генерала Сулеймані.
Колаж. Касем Сулеймані і Дональд Трамп
Вести Израиль
Удари, за словами Абухамзе, можуть бути нанесені зокрема по кораблях у Перській затоці, Ормузькій протоці та Тель-Авіві.
"Ормузька протока є життєво важливою точкою для Заходу, і там перетинається велика кількість американських есмінців і військових кораблів... Близько 35 цілей США в регіоні, а також у Тель-Авіві, знаходяться в межах нашої досяжності", – сказав він.
Конкретні місця розташування цілей не розголошуються, але потенційними об'єктами також можуть бути посольство США в Багдаді та військова база.
При цьому один із високопоставлених співробітників американського Конгресу повідомив журналістам, що удар у відповідь із боку Ірану можна буде спостерігати "протягом декількох тижнів як вдома, так і за кордоном".
Джерело сказало: "Немає жодних ознак того, що в найближчому майбутньому відбудеться деескалація. Питання тільки в тому, наскільки серйозним буде удар у відповідь, де і по чому його буде завдано".
Держдеп США підтвердив, що Іран раніше визначив цілі своїх ударів. "Генерал Сулеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів і військовослужбовців в Іраку й у всьому регіоні", – сказав представник Державного департаменту.
"Сполучені Штати будуть продовжувати вживати всіх необхідних заходів для захисту наших людей і наших інтересів, де б вони не знаходилися по всьому світу", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) у ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця його ліквідації.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей із його близького оточення.
Припускається, що для ліквідації була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
Генерал, ймовірно, був у Москві та зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним.
У мережі також спливло відео, на якому Сулеймані погрожував американському президенту Дональду Трампу.
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
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