Іран відмовився від прямих переговорів з США: Трампу поставили ультиматум

Іран не хоче вести переговори із США у форматі "один на один".

Про це заявив глава МЗС Ірану Джавад Заріф в Twitter, зазначивши, що підтримує діалог лише за схеми з "шісткою" посередників (п'ять постійних членів РБ ООН плюс Німеччина), з якими було підписано Спільний всеосяжний план дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

"Дональд Трамп все ще мріє про двосторонню зустріч, щоб задовольнити своє бажання отримати "угоду Трампа". Необгрунтований оптимізм", – заявив Заріф.

Дипломат також звинуватив американського лідера в тому, що він покинув формат з "шісткою" посередників, "відкотивши ситуацію до стану до 2017 року".

Заріф також заявив, що США повинні компенсувати Ірану заподіяну шкоду. Про що саме мова, глава МЗС не уточнив.

. @realDonaldTrump is still dreaming about a bilateral meeting-to satisfy HIS lust for a "Trump deal". It's wishful thinking. The only possible venue for talks is at the P5 + 1 table-which HE left-reverting to pre-2017, AND compensating Iran for damages.