Іран відмовився від переговорів щодо компенсації за збитий літак МАУ

Іран відмовився вести з Україною переговори щодо грошової компенсації сім'ям загиблих збитого літака МАУ.

Про це ВВС розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, зазначивши, що раніше Тегеран заявляв, що готовий виплатити компенсацію.

"Буквально сьогодні (розмова відбулася 7 липня – Ред.) ми отримали комунікацію з Тегерана про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів", – сказав дипломат

Він пояснив, що поки не доводиться говорити про компенсації, адже будуть проводитися додаткові експертизи.

"Справа в тому, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, враховуються абсолютно всі обставини справи", – додав Єнін.

За словами заступника міністра, сьогодні все залежить від політичної волі іранської сторони.

"Ми над нею (над політичною волею – Ред.) працюємо і щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж під впливом ряду факторів погодиться якомога швидше почати переговорний процес", – резюмував Єнін.

Раніше Євген Єнін заявив, що Україна має намір отримати компенсацію для МАУ від Ірану через катастрофу літака в Тегерані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україну 1 липня отримала від Франції запрошення взяти участь в розшифровці "чорних скриньок" збитого в Ірані українського літака.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту знаходилося 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України. Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.