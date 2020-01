Іран розбомбив американські військові бази в Іраку: всі подробиці

У ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Бомбардування відбувалася двома хвилями.

За другим разом постраждала третя база США – Кемп Кук. Відповідальність на себе взяв Іранський корпус вартових революції, передає телеканал Press TV. Відзначається, що були випущені більше 10 ракет. Відзначається, що були випущені більше 10 ракет, а потім близько п'яти. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередніми даними, база США в Айн аль-Асаді знищена повністю. ЗМІ повідомляють про понад 20 загиблих американських військових, але поки ці дані не підтверджуються.

При цьому ABC з посиланням на джерела уточнює, що удар був нанесений із території Ірану балістичними ракетами.

Атака нібито була спрямована на "численні" об'єкти США в Іраку. Серед інших обстрілу піддалися якраз об'єкт у Ербілі і база "Айн-аль-Асад" на заході країни.

З'явилася офіційна заява Корпусу Вартових Ісламської революції:

"Прийшов час виконати обіцянку і з дозволу Всемогутнього Бога відповісти на злочинні та терористичні дії американських загарбників і вбивство героя і командира силами Кудс Корпусу Вартових Ісламської революції. У рамках операції під назвою "Мученик Сулеймані" із застосуванням ракет класу "повітря-повітря" були атаковані об'єкти американських загарбників".

Держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер прибули на нараду до президента Дональда Трампа через бомбардування Іраном американських військових баз в Іраку.

Його помічники терміново почали підготовку до його звернення, з яким американський лідер повинен виступити перед народом.

Конкретні терміни виступу поки не визначені і можуть бути відкладені, тому що інформація про напад постійно оновлюється.

У Пентагоні вже прокоментували даний інцидент.

"Іран випустив більше дюжини балістичних ракет проти баз військових США і коаліції в Іраку. Ясно, що ці ракети були запущені з Ірану, і їх метою були щонайменше дві іракських військових бази, де розташований персонал ВС США і коаліції – в Аль-Асады і Ербілі. Ми працюємо над попередніми оцінками збитку", – заявив помічник міністра оборони США зі зв'язків з громадськістю Джонатан Хоффман.

