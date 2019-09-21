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21 вересня • оновлено в 16:18
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Іран пригрозив збивати чужі літаки: в чому річ

3.4т Читати матеріал російською

Іран готовий збивати будь-які безпілотники, які порушать повітряний простір країни.

Таку заяву зробив головнокомандувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі, якого цитує Times of Israel.

"Якщо хтось перетне наші кордони, ми вдаримо по них", – заявив Саламі.

Він зазначив, що Іран володіє одними з кращих можливостей для перехоплення дронів. Головнокомандувач КВІР пообіцяв, що будь-яка країна, яка вирішить напасти на Іран, стане "головним полем битви".

Саламі додав, що "ніколи не дозволить війні вторгатися на територію Ірану" і висловив надію, що США "не вчинять стратегічної помилки".

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Іран пригрозив збивати чужі літаки: в чому річ

iarex.ru

Свою заяву Саламі зробив на тлі нападу на найбільший у світі нафтової завод Saudi Aramco, після якого добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротилася наполовину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідальність за атаку за допомогою дронів взяли на себе єменські повстанці-хусити з руху "Ансар Аллах", однак США звинуватили в події іранську владу. Пентагон оприлюднив знімки із супутників, які доводять, що за нападом на нафтові об'єкти Саудівської Аравії стоїть Іран.

20 вересня Білий дім запровадив санкції проти Центробанку Ірану.

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Тема
Схід
Місце
Іран
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Карпов Стас
Карпов Стас
Не смог найти, где США обнародовали "доказательства" причастности Ирана
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Пигин Макс
Пигин Макс
Карпов Стас, А что, Хайли Лайкли уже не срабатывают?
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70rus xxx
70rus xxx
Да никто не "разразился",просто предупредили.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Х0хлы, учитесь...
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