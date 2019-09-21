Іран пригрозив збивати чужі літаки: в чому річ

Іран готовий збивати будь-які безпілотники, які порушать повітряний простір країни.

Таку заяву зробив головнокомандувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) Хосейн Саламі, якого цитує Times of Israel.

"Якщо хтось перетне наші кордони, ми вдаримо по них", – заявив Саламі.

Він зазначив, що Іран володіє одними з кращих можливостей для перехоплення дронів. Головнокомандувач КВІР пообіцяв, що будь-яка країна, яка вирішить напасти на Іран, стане "головним полем битви".

Саламі додав, що "ніколи не дозволить війні вторгатися на територію Ірану" і висловив надію, що США "не вчинять стратегічної помилки".

iarex.ru

Свою заяву Саламі зробив на тлі нападу на найбільший у світі нафтової завод Saudi Aramco, після якого добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротилася наполовину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідальність за атаку за допомогою дронів взяли на себе єменські повстанці-хусити з руху "Ансар Аллах", однак США звинуватили в події іранську владу. Пентагон оприлюднив знімки із супутників, які доводять, що за нападом на нафтові об'єкти Саудівської Аравії стоїть Іран.

20 вересня Білий дім запровадив санкції проти Центробанку Ірану.

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