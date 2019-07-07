Іран пішов на зухвалу ядерну витівку проти США: що тепер буде

Іран збирається порушити умови договору про Спільний всеосяжний план дій (СВПД) і зняти обмеження на рівень збагачення урану на своїх ядерних об'єктах.

Як передає BBC, про це повідомив заступник міністра закордонних справ Аббас Аракчі заявивши, що Іран все ще хоче врятувати угоду, але звинуватив європейські країни в тому, що вони не виконали свої зобов'язання.

Арагчі уточнив, що влада Ірану з 7 липня переходить до другого етапу скорочення своїх зобов'язань по СВПД щодо ядерної програми, яка буде відбуватися кожні 60 днів, якщо учасники угоди не будуть дотримуватися досягнутих домовленостей. Тегеран також починає збагачення урану вище рівня 3,67%, додав він.

Нагадаємо, що 8 травня 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть з угоди щодо іранської ядерної програми і відновлять санкції проти Ірану. Через рік Іран встановив 60-денний термін для інших підписантів угоди – Китаю, Франції, Німеччини, Росії та Великобританії – щоб захистити країну від санкцій США.

У той же час Аракчі стверджує, що Іран не має наміру створювати ядерну зброю.

У свою чергу Росія закликає владу Ірану не приймати поспішних рішень.

"Ми з розумінням поставилися до вжитих крокsd, до причин, які підштовхнули іранців їх здійснити. Ми закликаємо Іран утриматися від подальших заходів, які могли б ще більше ускладнити ситуацію навколо ядерної угоди", – заявив постпред Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп закликав Іран бути обережніше з погрозами перевищити ліміт запасів низькозбагаченого урану, який був дозволений Спільним всеосяжним планом дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

За його словами, загрози Ірану можуть вдарити по ним самим так, "як не били ні по кому раніше".

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