Іран назвав офіційну причину катастрофи українського Boeing
Комплекс ППО, який збив літак помилково, був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений
Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку
Через неправильні налаштування система помилково впізнала лайнер як об'єкт, що рухається в бік Тегерана
В Ірані заявили, що катастрофа українського Boeing викликана неправильною настройкою розрахунку ППО.
Причиною катастрофи українського Boeing 737-800, що впав 8 січня біля Тегерана, названо людський фактор.
Як повідомляє Tasnim з посиланням на звіт Агентства цивільної авіації Ірану, комплекс ППО, який збив літак помилково, був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений.
"Один з комплексів ППО Тегерана був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку", – йдеться в доповіді.
Також зазначається, що після переміщення не було виконане перенастроювання комплексу.
Згідно зі звітом, через неправильні налаштування система помилково впізнала лайнер як об'єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана. Насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану.
На борту знаходилося 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Іран також погодився виплатити компенсації сім'ям і родичам загиблих в збитому літаку. Угоду вже підписали.