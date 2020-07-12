Іран назвав офіційну причину катастрофи українського Boeing

В Ірані заявили, що катастрофа українського Boeing викликана неправильною настройкою розрахунку ППО.

Причиною катастрофи українського Boeing 737-800, що впав 8 січня біля Тегерана, названо людський фактор.

Як повідомляє Tasnim з посиланням на звіт Агентства цивільної авіації Ірану, комплекс ППО, який збив літак помилково, був неправильно налаштований через те, що напередодні був переміщений.

"Один з комплексів ППО Тегерана був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямку", – йдеться в доповіді.

Також зазначається, що після переміщення не було виконане перенастроювання комплексу.

Згідно зі звітом, через неправильні налаштування система помилково впізнала лайнер як об'єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана. Насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.

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