Іран накрив сильний землетрус: є жертви. Фото та відео

В Ірані в ніч на 8 травня трапився землетрус магнітудою 5,1. За попередніми даними, є загиблі та поранені.

За відомостями Іранського національного сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу був у окрузі Дамаванд на глибині 7 кілометрів, передає Al Alarabiya.

Землетрус в Ірані Twitter Living in Tehran

Міністр охорони здоров'я Кі Ануш написав у Twitter, що щонайменше семеро людей отримали поранення, а один загинув. Однак видання стверджує, що кількість жертв – дві, а поранених вже 11.

Землетрус в Ірані Twitter Living in Tehran

Найближчими містами до епіцентру землетрусу є Демавенд, Рудехен і Бумехен. Через сильні поштовхи люди покинули свої оселі та провели ніч на вулиці. Внаслідок НП були пошкоджені будинки.

Наразі на місці події працюють рятувальники.

Землетрус в Ірані Twitter Living in Tehran

Землетрус в Ірані Twitter Living in Tehran

Як повідомляв OBOZREVATEL, в осередку коронавірусу в Італії трапився землетрус.

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