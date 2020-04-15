Іран хоче заборонити Україні судитися за збитий літак МАУ: озвучено підступний меморандум

Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися від права подавати в суд через збитий Boeing МАУ.
Проэкт меморандуму вже направлений в МЗС України. У документі закликали погодитися з "людської помилкою" як причиною катастрофи, передає "Радіо свобода".
Також в меморандумі зазначено, що Україна та сім'ї загиблих не повинні ініціювати кримінальні справи та судові розгляди проти Ірану у відповідь на виплату компенсації Тегераном і оприлюднення даних бортових самописців літака після їх аналізу.
Трагедія МАУ в Ірані
Ще в тексті говориться, що Іран може допустити до розслідування міжнародних експертів, але тільки якщо офіційний Тегеран визнає, що не зможе сам проаналізувати "чорні скриньки".
Крім того, в меморандумі не вказано, хто відповідальний за виплату компенсацій сім'ям загиблих. Ще не вказані чіткі положення щодо ідентифікації зобов'язань Ірану і термінів їх реалізації, а також будь-якої арбітражного процедури, якщо держави не досягнуть розуміння.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту знаходилося 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спочатку припускали, що "чорні ящики" збитого літака передадуть для розшифровки до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Також журналіст розкрив, чому Іран погодився на виплату компенсацій сім'ям загиблих.
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