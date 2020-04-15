Іран хоче заборонити Україні судитися за збитий літак МАУ: озвучено підступний меморандум

Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися від права подавати в суд через збитий Boeing МАУ.

Проэкт меморандуму вже направлений в МЗС України. У документі закликали погодитися з "людської помилкою" як причиною катастрофи, передає "Радіо свобода".

Також в меморандумі зазначено, що Україна та сім'ї загиблих не повинні ініціювати кримінальні справи та судові розгляди проти Ірану у відповідь на виплату компенсації Тегераном і оприлюднення даних бортових самописців літака після їх аналізу.

Трагедія МАУ в Ірані

Ще в тексті говориться, що Іран може допустити до розслідування міжнародних експертів, але тільки якщо офіційний Тегеран визнає, що не зможе сам проаналізувати "чорні скриньки".

Крім того, в меморандумі не вказано, хто відповідальний за виплату компенсацій сім'ям загиблих. Ще не вказані чіткі положення щодо ідентифікації зобов'язань Ірану і термінів їх реалізації, а також будь-якої арбітражного процедури, якщо держави не досягнуть розуміння.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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