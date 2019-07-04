"Іран, будь обережний!" Трамп спалахнув новими публічними погрозами

Президент США Дональд Трамп закликав Іран бути обережнішим із погрозами перевищити ліміт запасів низькозбагаченого урану, який був дозволений Спільним всеосяжним планом дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.
Таку заяву він зробив у своєму Twitter. "Іран щойно виступив із новим попередженням. Роухані каже, що вони будуть збагачувати уран до "такого рівня, до якого ми захочемо", якщо не буде нової ядерної угоди", – пояснив він.
Після цього прозвучало публічне попередження. "Іран, будь обережний з погрозами. Вони можуть ударити по вас так, як не били ні по кому раніше", – написав Трамп.
Дональд Трамп
Iran has just issued a New Warning. Rouhani says that they will Enrich Uranium to "any amount we want" if there is no new Nuclear Deal. Be careful with the threats, Iran. They can come back to bite you like nobody has been bitten before!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL :
17 червня Іран офіційно оголосив, що країна скоро перевищить обмеження на ядерне паливо, встановлені Спільним всеосяжним планом дій (СВПД).
У відповідь на це Трамп заявив, що в разі військового зіткнення американських і іранських сил буде "руйнування", якого Іран раніше "ніколи не бачив".
24 червня Трамп дав відмашку провести кібератаку на комп'ютерні системи Ірану з управління запуском ракет. У цей же день він підписав указ про посилення санкцій проти Ірану.
25 червня Трамп повторив погрози, відзначивши, що на будь-які атаки з боку Ірану США готові відповісти "переважаючою силою" аж до знищення країни.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!