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"Іран, будь обережний!" Трамп спалахнув новими публічними погрозами

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Президент США Дональд Трамп закликав Іран бути обережнішим із погрозами перевищити ліміт запасів низькозбагаченого урану, який був дозволений Спільним всеосяжним планом дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

Таку заяву він зробив у своєму Twitter. "Іран щойно виступив із новим попередженням. Роухані каже, що вони будуть збагачувати уран до "такого рівня, до якого ми захочемо", якщо не буде нової ядерної угоди", – пояснив він.

Після цього прозвучало публічне попередження. "Іран, будь обережний з погрозами. Вони можуть ударити по вас так, як не били ні по кому раніше", – написав Трамп.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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