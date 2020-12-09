Прибульці та США уклали угоду про експерименти на Землі, – ізраїльський генерал

Ексглава космічної програми Ізраїлю Хаїм Ешед заявив, що земляни контактували з інопланетянами з "галактичної федерації", а між урядом США і прибульцями навіть підписано угоду.

Про це повідомило ізраїльське видання Yediot Aharonot. За словами професора, генерала у відставці Ешеда, прибульці нібито попросили не публікувати інформацію про них через те, що людство "ще не готове".

За словами ексвійськового, інопланетяни цікавилися людством, щоб зрозуміти "структуру Всесвіту".

Він повідомив, що між видами було укладено угоди про співпрацю, зокрема про створення "підземної бази в глибинах Марса".

Також існує угода між урядом США і прибульцями про проведення на Землі експериментів, наголосив Ешед.

Про існування прибульців нібито знає президент США Дональд Трамп, він був "на межі розкриття" інформації, але його попросили не робити цього, уточнив Ешед.

Реакція на висловлювання ексвійськового від Білого дому та ізраїльських офіційних осіб поки не відома.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що вчені США спроєктували найбільш імовірний зовнішній вигляд інопланетного життя. Згідно з їхнім висновком, космічні організми найбільше нагадують пасту.

Вчені проаналізували мікробів у Мамонтових гарячих джерелах в Йеллоустонськом парку. З'ясувалося, що одноклітинні живі істоти формують бактеріальні мати, які складаються з ниткоподібних волокон.

Вчені припустили, що ці мікроорганізми схожі на живих істот, які можуть мешкати на інших планетах, зокрема і Марсі, оскільки там були знайдені пастоподібні камені.