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Інфляція 2 млрд відсотків: Венесуелу знову очолив друг Путіна

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У четвер, 10 січня, відбулася інавгурація президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який відомий своєю симпатією до російського лідера Володимира Путіна.

Для Мадуро це стане другим шестирічним терміном на посту глави держави, повідомляє ТАСС. На виборах він переміг із результатом в 68% голосів виборців.

У відповідь на це Парагвай розірвав відносини з Венесуелою і закрив своє посольство там. Відмовилися визнати президента і в США: Держсекретар Майк Помпео заявив про нелегітимну узурпацію влади з боку Мадуро.

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Ніколас Мадуро

Ніколас Мадуро

Газета.Ру

"США продовжить запроваджувати санкції проти членів уряду Венесуели і їх сімей", – сказано в заяві. Закликав посилити тиск на корумпований режим і радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. "Ми закликаємо до демократії і свободи в Венесуелі", – написав він у Twitter.

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Відзначається, що за час першого терміну політика Мадуро привела Венесуелу до дефолту, інфляція перевищила 2 млрд відсотків, а мільйони громадян втекли з країни (близько 10% населення).

Інфляція 2 млрд відсотків: Венесуелу знову очолив друг Путіна

Telegram Meduza

Примітно також і те, що раніше скандальний лідер заснував замість існуючої у країні національної асамблеї конституційні зборі, які наділив повноваженнями змінювати конституцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мадуро звинуватив радника президента США з національної безпеки Джона Болтона в підготовці замаху на нього.

Особи
Ніколас МадуроМайк Помпео
Місце
Венесуела
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