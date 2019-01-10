Інфляція 2 млрд відсотків: Венесуелу знову очолив друг Путіна

У четвер, 10 січня, відбулася інавгурація президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який відомий своєю симпатією до російського лідера Володимира Путіна.

Для Мадуро це стане другим шестирічним терміном на посту глави держави, повідомляє ТАСС. На виборах він переміг із результатом в 68% голосів виборців.

У відповідь на це Парагвай розірвав відносини з Венесуелою і закрив своє посольство там. Відмовилися визнати президента і в США: Держсекретар Майк Помпео заявив про нелегітимну узурпацію влади з боку Мадуро.

Ніколас Мадуро Газета.Ру

"США продовжить запроваджувати санкції проти членів уряду Венесуели і їх сімей", – сказано в заяві. Закликав посилити тиск на корумпований режим і радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. "Ми закликаємо до демократії і свободи в Венесуелі", – написав він у Twitter.

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Відзначається, що за час першого терміну політика Мадуро привела Венесуелу до дефолту, інфляція перевищила 2 млрд відсотків, а мільйони громадян втекли з країни (близько 10% населення).

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Примітно також і те, що раніше скандальний лідер заснував замість існуючої у країні національної асамблеї конституційні зборі, які наділив повноваженнями змінювати конституцію.

#EnVivo 📹 | Juramento como Presidente Constitucional para el periodo 2019–2025, en compañía del pueblo venezolano y las delegaciones de Alto Nivel, de los pueblos y gobiernos del mundo. https://t.co/WGXZNIABXL - Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 січня 2019 р

The US will not recognize the Maduro dictatorship's illegitimate inauguration. We will continue to increase pressure on the corrupt regime, support the democratic National Assembly, and call for democracy and freedom in Venezuela. - John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мадуро звинуватив радника президента США з національної безпеки Джона Болтона в підготовці замаху на нього.