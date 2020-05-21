Індію та Бангладеш спіткав смертоносний циклон: загрозу назвали небезпечнішою за COVID-19. Фото і відео

Потужний циклон під назвою "Амфан" накрив Східну Індію та Бангладеш, убивши щонайменше 14 осіб і знищивши тисячі будинків.
Найбільших руйнувань зазнав густонаселений індійський штат Західна Бенгалія. Про це повідомляє CNN, багато ЗМІ також публікують на своїх офіційний сторінках у соцмережах фото і відео наслідків стихії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Постраждала вся південна частина штату. Ми в шоці. На те, щоб оцінити збиток, піде три-чотири дні. Циклон вплинув на електропостачання та зруйнував багато будинків, мости й набережні", – заявила під час пресконференції головна міністерка Західної Бенгалії Мамата Банерджі.
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
Reuters
За її словами, щонайменше 10 людей загинули тільки в її штаті. Життя ще чотирьох стихія забрала в сусідньому Бангладеш.
"Ми зіткнулися з більшими шкодою і руйнуваннями, ніж від COVID-19", – додала Бенерджі.
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
Reuters
В індійській Національній службі реагування на стихійні лиха повідомили про евакуацію приблизно 450 тис. осіб зі штатів Західна Бенгалія і Орісса. А в Бангладеш влада евакуювала понад 2 млн жителів, там військові приведені в стан бойової готовності.
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
twitter.com/EricHolthaus
Водночас підкреслюється, що пандемія коронавірусу значно ускладнила підготовку до шторму. Зокрема, поліцейські Західної Бенгалії заявили, що багато людей відмовляється ховатися в притулках через страх заразитися COVID-19.
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
Reuters
Метеорологи ж констатують, що "Амфан" є найпотужнішим за останні роки ураганом у Бенгальській затоці, максимальна швидкість поривів вітру під час нього досягає 265 км/год.
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
twitter.com/ajplus
Інші фахівці попереджають, що "Амфан" може стати першим суперциклонним штормом у Бенгальській затоці з часів суперциклону 1999 року, який налетів на узбережжя Орісси й забрав життя понад 9 тис. осіб.
Циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
twitter.com/hashtag/CycloneAmphan?src=hashtag_click
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
twitter.com/hashtag/CycloneAmphan?src=hashtag_click
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
twitter.com/ajplus
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
twitter.com/ajplus
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
twitter.com/EricHolthaus
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
twitter.com/EricHolthaus
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
twitter.com/EricHolthaus
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
Reuters
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
Reuters
Наслідки циклону "амфа" в Індії та Бангладеш
Reuters
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
Reuters
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
Reuters
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
Reuters
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
twitter.com/deepscribble
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
CNN
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
CNN
Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш
CNN
Watch It till the end- Zubair Ali (@ alizubair27) May 20, 2020
Near My Home ... 🌪️🌪️ Thank God We are Safe 🙏 #ParkCircus #Kolkata #Amphan #AmphanSuperCyclone #CyclonAmphan #CycloneAmphanUpdates #CycloneAmphanUpdate pic.twitter.com/7sbdsTDabk
As Cyclone Amphan hit eastern India and Bangladesh, evacuation of millions were complicated by the coronavirus pandemic https://t.co/SE1czVDnJ7 pic.twitter.com/xwUmuiZYc3- Reuters (@Reuters) May 20, 2020
My heart is breaking for India and Bangladesh today as Cyclone Amphan makes landfall.- Eric Holthaus (@EricHolthaus) May 20, 2020
This is the story of the climate emergency over and over and over again: The most marginalized people in the world are bearing the brunt of the worst impacts.
This is such cruel injustice 💔 pic.twitter.com/2FD2X7OEzM
#Amphan reaches #Kolkatta... Howrah Bridge ... #AmphanSuperCyclone pic.twitter.com/td1vOK3BVd- Supriya Bhardwaj (@ Supriya23bh) May 20, 2020
Cyclone Amphan made landfall in India and Bangladesh, affecting a region home to poor fishing villages and 1M refugees.- AJ + (@ajplus) May 20, 2020
The UN warns of a "new humanitarian crisis":
▪️ At least 5 deaths reported, including 2 children
▪️ About 3M people evacuated
▪️ Houses flattened or destroyed pic.twitter.com/QRr3963YjK
Guys please take care of your electricity boxes and entire electrical set up.- Nishit Shaw (@NishitShawHere) May 20, 2020
Keep windows & doors shut.
This is #Kankurgachi area of #Kolkata
#CycloneAmphan #Amphan #WestBengal #Bengal #Earthquake pic.twitter.com/vJmYtGiofw
Cyclone Amphan hitting Kolkata, Prayers for the safety of all #AmphanSuperCyclone pic.twitter.com/20a5BFd0Fl- Narendra Modi fan (@ narendramodi177) May 20, 2020
"Збиток від суперціклона для окремих регіонів перевищить збиток від епідемії коронавируса": В Індії вітер зі швидкістю 270 км / год, зруйновані будівлі, 1,5 млн осіб евакуйовано з прибережних районів pic.twitter.com/w2btKkV2s9- Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) May 21, 2020
Cyclonic Storm ‘AMPHAN’ lay over Bangladesh at 0530 hrs IST of today. To weakened into a Deep Depression during next 3 hrs. pic.twitter.com/ONqryy8DIb— India Met. Dept. (@Indiametdept) May 21, 2020
#CycloneAmphan Updates 21/5/20-— ѕαtчα prαdhαnसत्य नारायण प्रधान ସତ୍ଯପ୍ରଧାନ-DG NDRF (@satyaprad1) May 21, 2020
𝐃𝐀𝐘 1-Restoration@NDRFHQ @ Restoration Work in Airport Road,Kolkata,W Bengal#NDRF4U#Committed2Serve #RestoreAfterAmphan @NDRFHQ @ndmaindia @PMOIndia @HMOIndia @PIBHomeAffairs @BhallaAjay26 @DDNewslive @ANI @airnewsalerts @PTI_News pic.twitter.com/GPkWamyBX9
#CycloneAmphan Updates 21/5/20-— ѕαtчα prαdhαnसत्य नारायण प्रधान ସତ୍ଯପ୍ରଧାନ-DG NDRF (@satyaprad1) May 21, 2020
𝐃𝐀𝐘 1@NDRFHQ @ Restoration Work at Gosaba,S24 Pargana, WBengal#WithPeople #NDRF4U#Committed2Serve #LetsFaceAmphanTogether @NDRFHQ @ndmaindia @PMOIndia @HMOIndia @PIBHomeAffairs @BhallaAjay26 @DDNewslive @ANI @airnewsalerts @PTI_News pic.twitter.com/xIau8AXq5j
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше супутник NASA зняв тропічний циклон "Амфан", який вирує в Індійському океані. Масштаби явища вражають.
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