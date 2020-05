Індію та Бангладеш спіткав смертоносний циклон: загрозу назвали небезпечнішою за COVID-19. Фото і відео

Потужний циклон під назвою "Амфан" накрив Східну Індію та Бангладеш, убивши щонайменше 14 осіб і знищивши тисячі будинків.

Найбільших руйнувань зазнав густонаселений індійський штат Західна Бенгалія. Про це повідомляє CNN, багато ЗМІ також публікують на своїх офіційний сторінках у соцмережах фото і відео наслідків стихії (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Постраждала вся південна частина штату. Ми в шоці. На те, щоб оцінити збиток, піде три-чотири дні. Циклон вплинув на електропостачання та зруйнував багато будинків, мости й набережні", – заявила під час пресконференції головна міністерка Західної Бенгалії Мамата Банерджі.

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш Reuters

За її словами, щонайменше 10 людей загинули тільки в її штаті. Життя ще чотирьох стихія забрала в сусідньому Бангладеш.

"Ми зіткнулися з більшими шкодою і руйнуваннями, ніж від COVID-19", – додала Бенерджі.

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш Reuters

В індійській Національній службі реагування на стихійні лиха повідомили про евакуацію приблизно 450 тис. осіб зі штатів Західна Бенгалія і Орісса. А в Бангладеш влада евакуювала понад 2 млн жителів, там військові приведені в стан бойової готовності.

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/EricHolthaus

Водночас підкреслюється, що пандемія коронавірусу значно ускладнила підготовку до шторму. Зокрема, поліцейські Західної Бенгалії заявили, що багато людей відмовляється ховатися в притулках через страх заразитися COVID-19.

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш Reuters

Метеорологи ж констатують, що "Амфан" є найпотужнішим за останні роки ураганом у Бенгальській затоці, максимальна швидкість поривів вітру під час нього досягає 265 км/год.

Наслідки циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш twitter.com/ajplus

Інші фахівці попереджають, що "Амфан" може стати першим суперциклонним штормом у Бенгальській затоці з часів суперциклону 1999 року, який налетів на узбережжя Орісси й забрав життя понад 9 тис. осіб.

Циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш

As Cyclone Amphan hit eastern India and Bangladesh, evacuation of millions were complicated by the coronavirus pandemic https://t.co/SE1czVDnJ7 pic.twitter.com/xwUmuiZYc3 - Reuters (@Reuters) May 20, 2020

My heart is breaking for India and Bangladesh today as Cyclone Amphan makes landfall.



This is the story of the climate emergency over and over and over again: The most marginalized people in the world are bearing the brunt of the worst impacts.



This is such cruel injustice 💔 pic.twitter.com/2FD2X7OEzM - Eric Holthaus (@EricHolthaus) May 20, 2020

Cyclone Amphan made landfall in India and Bangladesh, affecting a region home to poor fishing villages and 1M refugees.



The UN warns of a "new humanitarian crisis":

▪️ At least 5 deaths reported, including 2 children

▪️ About 3M people evacuated

▪️ Houses flattened or destroyed pic.twitter.com/QRr3963YjK - AJ + (@ajplus) May 20, 2020

Cyclone Amphan hitting Kolkata, Prayers for the safety of all #AmphanSuperCyclone pic.twitter.com/20a5BFd0Fl - Narendra Modi fan (@ narendramodi177) May 20, 2020

"Збиток від суперціклона для окремих регіонів перевищить збиток від епідемії коронавируса": В Індії вітер зі швидкістю 270 км / год, зруйновані будівлі, 1,5 млн осіб евакуйовано з прибережних районів pic.twitter.com/w2btKkV2s9 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) May 21, 2020

Cyclonic Storm ‘AMPHAN’ lay over Bangladesh at 0530 hrs IST of today. To weakened into a Deep Depression during next 3 hrs. pic.twitter.com/ONqryy8DIb — India Met. Dept. (@Indiametdept) May 21, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше супутник NASA зняв тропічний циклон "Амфан", який вирує в Індійському океані. Масштаби явища вражають.

