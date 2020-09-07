Індія вийшла на друге у світі місце за кількістю заражених COVID-19: влада послаблює карантин

Індія за минулу добу обігнала Бразилію і вийшла на друге у світі місце за кількістю виявлених випадків коронавірусу.

У неділю, 6 вересня, COVID-19 там підтвердили ще в понад 91 тисячі осіб, понад тисячу померли. Вогнищами поширення інфекції стають невеликі міста й села, повідомляє Associated Press.

Як свідчать дані Worldometers, загальна кількість заражених в Індії становить понад 4,2 млн осіб. Із них більше ніж 3,2 млн пацієнтів одужали, понад 71 тисячу – померли. Активних випадків у країні залишилося до 900 тисяч.

Так, будучи другою за чисельністю населення країною у світі з 1,4 мільярда людей, Індія майже місяць фіксує найбільше у світі щоденне зростання випадків коронавірусу. За загальною кількістю заражених COVID-19 зараз країна поступається лише США, де інфікувалися понад 6,2 мільйона осіб.

Коронавірусом в Індії заразилося понад 4,2 млн осіб. Worldometers.info

Але незважаючи на більш ніж 2 мільйони нових випадків зараження за останній місяць і поширення вірусу в невеликих містах і селах країни, уряд Індії продовжує послаблювати обмеження, щоб спробувати реанімувати економіку. Вона за другий квартал року різко скоротилася на 23,9% порівняно з 2019-м.

Так, через п'ять місяців після початку пандемії свою роботу відновив делійський метрополітен. У поїзд тепер пускають тільки людей у захисних масках, у яких немає симптомів хвороби. Зазначається, що до закриття цей громадський транспорт перевозив у середньому 2,6 млн пасажирів на день.

В Індії після 5 місяців простою відкрилося метро

"Економічні проблеми Індії пов'язані з демонетизацією національної валюти в 2016 році й поспішним введенням податку на товари та послуги наступного року. Але сувора вірусна ізоляція, яка почалася 24 березня 2020-го, ще більше посилила економічні проблеми країни", – пише АР.

Зокрема, коли прем'єр-міністр Нарендра Моді наказав індійцям залишатися вдома, вся економіка "зупинилася" протягом чотирьох годин. Мільйони людей миттєво втратили роботу, а десятки й тисячі робітників-мігрантів, втративши гроші та побоюючись голоду, вилетіли з міст і повернулися в села. Безпрецедентна міграція не тільки зруйнувала економіку Індії, але й розповсюдила вірус на найвіддаленіші куточки країни.

Індія вийшла на друге місце після США за кількістю випадків COVID-19. Worldometers.info

Зараз, коли кількість випадків COVID-19 різко зросла, велика частина Індії, за винятком зон підвищеного ризику, вже відкрилася, і влада каже, що в них мало вибору.

"Хоча життя важливе, засоби до існування не менш важливі", – сказав високопоставлений чиновник федерального міністерства охорони здоров'я Індії Раджеш Бхусал.

За словами експертів, останні спалахи коронавірусу поставили під сумнів стратегію Індії в боротьбі з інфекцією, що дуже сильно покладається на експрес-тести.

В Індії ввели масове тестування населення на COVID-19

Зазначається, що вони дешеві, дають результати за лічені хвилини й дозволили країні тестувати понад мільйон пацієнтів щодня. Водночас такі тести також менш точні й можуть пропустити інфікованих людей.

Але все ж уряд Індії заявляє, що рівень одужання від COVID-19 у країні становить 77,3%, а рівень летальності знизився приблизно до 1,72%.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, ВООЗ повідомила, що рівень смертності й заражень коронавірусом у світі знижується. Це свідчить про позитивну динаміку пандемії COVID-19.

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