Скандал Трампа із Зеленським: у США ухвалили резолюцію про відкриту фазу імпічменту

Палата представників Конгресу США прийняла пакет основних правил у рамках процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Засідання відбулося у четвер, 31 жовтня, повідомляє The Washington Post. Це перше офіційне голосування в рамках процедури.

"За" резолюцію виступили 232 конгресмени, "проти" – 196 (серед тих, хто не підтримав процедуру, усі конгресмени від Республіканської партії і двоє демократів).

Голосування встановило наступні кроки в розслідуванні щодо можливого імпічменту.

Зеленський і Трамп Колаж

Так, резолюція відкриває можливість телевізійних слухань у справі. Вона дозволяє Білому дому викликати свідків і брати участь у процедурі імпічменту, а комітету Палати з розвідки – опублікувати розшифровки закритих слухань і доповідь про хід розслідування.

Документ також пропонує комітетам із питань розвідки, фінансових послуг, закордонних справ, нагляду і реформи, доходів і витрат, а також юридичному продовжувати розслідування.

Мета, згідно з резолюцією, – з'ясувати, чи існують достатні підстави для того, щоб Палата представників скористалася конституційними повноваженнями піддати імпічменту Трампа.

"Це найбільше полювання на відьом в американській історії!" – відреагував у Twitter-акаунті американський глава.

The Greatest Witch Hunt In American History! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

Імпічмент Трампа підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.

Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

23 жовтня конгресмени від Республіканської партії зірвали виступ представниці Пентагону, яка прийшла свідчити у справі про імпічмент. Розгорілася суперечка, яка переросла в зіткнення, довелося викликати поліцію.

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