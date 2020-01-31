Імпічмент Трампа: у США з'явилася нова "жертва" скандалу із Зеленським

Радник у справах Європи і Росії віце-президента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс подала у відставку.

Чиновниця була присутня при телефонній розмові президента Штатів Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським та пізніше давала свідчення справі імпічменту, передає CNN.

При цьому Вільямс звільнилася на два місяці раніше, ніж планувалося. Вона отримала нову посаду Центральному командуванні Збройних сил.

Дженніфер Вільямс

CNN пише, що роль радника в історії з імпічментом вплинула на рішення піти раніше. Під час свідчень в Палаті представників Вільямс не заперечувала, що липневий розмова президентів викликав у неї занепокоєння. Пізніше Дональд Трамп різко критикував її за це.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиску на Україну". Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку розмови, який пройшов між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привів до початку процедури імпічменту у американців.

Дженніфер Вільямс повідомила, що резонансний телефонна розмова президента США Дональда Трампа з лідером України Володимиром Зеленським був "незвичайним і недоречним".

Віце-президент США Майк Пенс відмовився розсекречувати зміст розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Зеленський розповів, чи вплинула на відносини України і США ситуація з імпічментом американського глави Дональда Трампа.

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