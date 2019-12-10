Імпічмент Трампа: президенту США офіційно озвучили звинувачення

У Палаті представників Конгресу США подали проєкт обвинувального висновку в рамках розслідування можливого імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це у вівторок, 10 грудня, повідомляє The Hill. Демократи наголосили, що "ніхто, навіть президент, не може бути вище закону".

"Судовий комітет Палати представників Конгресу США презентує дві статті звинувачення в рамках імпічменту. Перша стаття – зловживання владою. Друга стаття – створення перешкод роботі Конгресу", – заявив глава комітету Джерролд Надлер на спеціальній пресконференції.

Трампу офіційно висунули звинувачення через Україну ТАСС

Зазначимо, демократи дотримуються думки, що Трамп ставив свої особисті політичні інтереси вище за національну безпеку США, здійснюючи тиск на Україну для розслідування проти своїх політичних конкурентів.

"Ми сьогодні стоїмо тут, бо постійне зловживання президентом своїми повноваженнями не залишило нам жодного вибору. Бездіяльність зробила б нас співучасниками зловживання президентом своєю високою посадою, довірою громадськості і нашою національною безпекою", – сказав керівник комітету з питань розвідки Адам Шифф.

Трампу офіційно висунули звинувачення через Україну

Після оголошення статей на цьому тижні за їхнє утвердження голосуватиме комітет із питань судової влади, наступного тижня очікується голосування у Палаті представників, де демократи мають більшість.

У разі імпічменту Трамп стане третім президентом, який піддався такій процедурі.

Трампу офіційно висунули звинувачення через Україну delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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