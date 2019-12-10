Імпічмент Трампа: президенту США офіційно озвучили звинувачення

У Палаті представників Конгресу США подали проєкт обвинувального висновку в рамках розслідування можливого імпічменту президента Дональда Трампа.
Про це у вівторок, 10 грудня, повідомляє The Hill. Демократи наголосили, що "ніхто, навіть президент, не може бути вище закону".
"Судовий комітет Палати представників Конгресу США презентує дві статті звинувачення в рамках імпічменту. Перша стаття – зловживання владою. Друга стаття – створення перешкод роботі Конгресу", – заявив глава комітету Джерролд Надлер на спеціальній пресконференції.
Трампу офіційно висунули звинувачення через Україну
ТАСС
Зазначимо, демократи дотримуються думки, що Трамп ставив свої особисті політичні інтереси вище за національну безпеку США, здійснюючи тиск на Україну для розслідування проти своїх політичних конкурентів.
"Ми сьогодні стоїмо тут, бо постійне зловживання президентом своїми повноваженнями не залишило нам жодного вибору. Бездіяльність зробила б нас співучасниками зловживання президентом своєю високою посадою, довірою громадськості і нашою національною безпекою", – сказав керівник комітету з питань розвідки Адам Шифф.
Трампу офіційно висунули звинувачення через Україну
Після оголошення статей на цьому тижні за їхнє утвердження голосуватиме комітет із питань судової влади, наступного тижня очікується голосування у Палаті представників, де демократи мають більшість.
У разі імпічменту Трамп стане третім президентом, який піддався такій процедурі.
Трампу офіційно висунули звинувачення через Україну
delo.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У США спалахнув гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
В ході бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
При цьому він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
Юридичний комітет Палати представників США у зв'язку з можливим імпічментом американського президента Дональда Трампа опублікував оновлений звіт про цю процедуру.
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