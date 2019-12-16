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16 грудня • оновлено в 07:55
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Імпічмент Трампа: Джуліані викликали в Сенат через Україну

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Особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані запросили в Сенат, щоб розповісти про нещодавню поїздку в Україну.

Юриста запросив голова Юридичного комітету Сенату США Ліндсі Грем, передає "Голос Америки".

"Я не знаю, що він дізнався, але якщо він хоче прийти в Юридичний комітет – Руді, якщо Ви хочете прийти і розповісти нам, що ви дізналися, я з радістю з вами поспілкуюся", – повідомив він.

Сенатор зазначає, що ці показання Джуліані повинні залишатися поза процедурою імпічменту президента США.

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"Ми можемо розглянути те, що Руді має питання до Джо Байдена, Хантера Байдена та будь-кого після імпічменту. Однак якщо Руді хоче виступити зі свідченнями перед Юридичним комітетом про те, що він знає, ми це будемо вітати", – підкреслив Грем.

Рудольф Джуліані

Рудольф Джуліані

Як повідомляв OBOZREVATEL, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані оприлюднив результати свого розслідування щодо імпічменту американського лідера.

Раніше Рудольф Джуліані прилетів в Будапешт (Угорщина), де провів переговори з ексгенпрокурором України Юрієм Луценком.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Рудольф Джуліані
Місце
США
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