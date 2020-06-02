Хотите узнать о дальнейших планах Илона Маска? После того как он завалил Роскосмос (R.I.P.), он решил бросить вызов немцам. Как известно, автомобиль в Германии - больше, чем автомобиль. Хотя бы потому, что автомобиль был изобретён в Германии Карлом Бенцем в 1885 году. Так вот Маск решил потягаться с немецким автопромом и начал строить под Берлином гигантский автозавод Giga factory по производству автомобилей Тесла. С годовым объёмом полмиллиона автомобилей в год! Даймлер, БМВ и Ко, у которых сейчас обороты упали, сильно напряглись.

Автозавод Giga factory Facebook Сергея Талка

Внимание к стройке приковано огромное. Так, один пятнадцатилетний немецкий школьник даже снял строительную площадку со своего дрона. Охрана его задержала и потребовала удалить видео. Но когда об этом узнал сам Илон Маск, он написал школьнику: "Видео не надо удалять. Более того, я назначаю тебя внештатным оператором и поручаю тебе каждую неделю вести съёмку!" Стоит ли говорить, что после этого Маск приобрёл десятки тысяч поклонников среди немецких школьников? Как вы думаете, какую машину они купят, когда вырастут?

Он действительно нереально крут.

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