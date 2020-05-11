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11 травня • оновлено в 19:51
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Ілон Маск обізвав колишнього американського міністра російською мовою

2.2т
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Мільярдер і винахідник Ілон Маск обізвав колишнього міністра праці США Роберта Райха російською мовою.

Перепалка сталася під постом Райха в Twitter, в якому він розкритикував компанію Маска Tesla.

Роберт Райх і Ілон Маск публічно посварилися

Роберт Райх і Ілон Маск публічно посварилися

Політик обурився судовим позовом Tesla щодо округу Аламеда, де розташований один із заводів компанії. Фабрика Tesla в місті Фремонт залишається закритою через діючий в окрузі закон про заборону виробництва всіх підприємств, не пов'язаних з життєзабезпеченням міста. Цей закон буде діяти, поки не мине загроза поширення коронавірусу.

Ілону Маску не вдалося довести, що виробництво електрокарів у Фремонті відноситься до критичної інфраструктури США, тому завод досі залишається закритим. Це не влаштувало мільярдера, який, по-перше, втрачає дохід від простою, а по-друге, налаштований критично до самоізоляційних заходів, вважаючи їх незаконним позбавленням волі.

Тоді Tesla подала позов проти округу Аламеда, звинувативши владу в порушенні 14-ї поправки конституції США, яка забороняє видавати і застосовувати закони, що обмежують привілеї і пільги громадян Сполучених Штатів, маючи намір таким чином знайти лазівку і отримати дозвіл на відновлення виробництва.

Цей позов з'явився після серії твітів, в яких Маск погрожував перенести штаб-квартиру Tesla і всі майбутні цехи в Техас і Неваду, якщо Каліфорнія не піде йому назустріч.

"Ми маємо намір повертати співробітників до роботи в безпечній та відповідальній манері", – йдеться в заяві Tesla, в якій вказується, що працівники будуть дотримуватися соціальної дистанції, а також проходити регулярні температурні скринінги.

"Однак позиція влади округу не залишила нам вибору, окрім як звернутися до суду, щоб наші працівники могли повернутися на свої місця", – випливає з документа.

Райх розкритикував позицію Маска, написавши про це в Twitter.

"Ілон Маск погрожує позбавити людей робочих місць, якщо йому не дозволять ризикувати їхнім здоров'ям. Капіталізм у гіршому своєму прояві", – заявив він.

У відповідь Маск перейшов на російську мову, спочатку назвавши Райха ідіотом, а потім вибачився і назвав його "нудним ідіотом".

Це вже не перший раз, коли мільярдер переписується російською мовою. Відомо, що його дівчина і мати його шостої дитини, співачка Граймс з дитинства вільно говорить по-російськи, так як її бабуся українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ілон Маск приєднався до протестуючих в США і підтримав зняття жорстких обмежень через коронавірус.

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Тема
Коронавірус
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
карантин Tesla
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"певица Граймс с детства свободно говорит по-русски, так как ее бабушка украинка" :-D
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западенский рогуль
западенский рогуль
Кристина Cтефанова, для шароварников и Сталоне имеет украинские корни
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западенский рогуль
западенский рогуль
Кристина Cтефанова, это зачет.
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